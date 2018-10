Noches de Final Four en Vitoria, a precio de oro

De 160 a a 560 euros; un 250 % más. Es la diferencia de precios para reservar una habitación doble en el único hotel disponible las dos noches de Final Four en Vitoria, del 17 al 19 de mayo. Los alojamientos de la capital vasca, sede de la final de la máxima competición europea de baloncesto en 2019, o están bloqueados o han tenido una subida extraordinaria en sus tarifas.

IVA incluido, 1.188 euros son los que el Hotel Centro Vitoria, de una estrella, pide por su 'Oferta Final Four'. Eso sí, a puerta cerrada: "No estaba disponible en internet, así que llamamos y nos dijeron que no querían hacer reservas, que cambiarían un poco los precios, pero que podíamos hacer una prerreserva" afirma Marga, aficionada madrileña que preveía viajar a Vitoria para presenciar el torneo.

El hotel en el que se hospedan habitualmente cuando viajan a la capital alavesa les cuesta "unos 50 o 60 euros por noche". Al ser bloqueadas las reservas por internet, el alojamiento envió las tarifas a las personas que se inscribieron como interesadas: 270 euros la noche, con obligación de reservar un mínimo de cuatro.

Tarifas enviadas por el Hotel Centro Vitoria

La aficionada afirma que no es algo normal: "Fuimos a la Final Four de Berlín y no hubo este abuso". "Le dije a la recepcionista que entendía que fuesen a cobrar más de lo normal, lo que no me podía imaginar es ese precio en un hotel minimalista", añade. La 'oferta', además, no es reembolsable y exige un pago inmediato. Para la madrileña, es una decepción porque "para los aficionados de toda la vida, ver una Final Four en una ciudad donde el baloncesto es la leche, es una oportunidad".

El resto de hoteles en Vitoria, a excepción de algunos que se encuentran en las afueras, no tienen habitaciones para la fecha según las webs de reserva. Sin embargo, tras solicitar la opción de entrar en una lista de espera en tres hoteles céntricos, la respuesta final ha sido la misma: aún no hay precios fijados, pero sí hay gente apuntada, como lo hizo Marga. Aún no se saben ni los equipos clasificados ni los precios de los abonos.

Precios para la noche anterior a la competición, 16 de mayo, en el Silken Ciudad de Vitoria

En el caso del hotel AC General Álava, al contar con diez personas interesadas, no hubo posibilidad de entrar en la lista. La respuesta del hotel Silken Ciudad de Vitoria fue afirmativa a entrar en espera, pero al pedir un precio orientativo el sistema marcó "mil euros la noche, lo que quiere decir que aún no hay precios y puede que no los haya hasta enero o febrero". Aun así, la noche antes, la del jueves 16, cuesta casi mil euros. El hotel NH Canciller Ayala, justificó la ausencia de tarifas por ser "fechas del próximo año". Sin embargo, el resto de noches del mes sí tienen precio.

Directores de varios hoteles de Vitoria han afirmado este miércoles en la Cadena Ser que las tarifas serán más elevadas, pero no de manera desorbitada. Nahikari Alonso, responsable de Marketing y Relaciones Externas del hotel Jardines de Uleta, ha afirmado a la emisora que "hay mucha más demanda y no se va a vender al precio que se vende en enero". En el hotel Boulevard, el precio pasará a ser el de temporada alta, "de 80 euros aproximadamente, a 180". A pesar de estas afirmaciones, las tarifas que ha podido conocer este periódico afirman lo contrario.

El único hotel con habitaciones dobles libres en Vitoria durante la Final Four. Diferencia de precios entre la fecha de la competición, del 17 al 19 de mayo, y el fin de semana anterior, del 10 al 12

La queja se ha registrado este mismo miércoles en el Ayuntamiento. En la Comisión de Turismo, Iratxe López de Aberásturi [EH Bildu], ha mostrado su preocupación porque la práctica se repita en bares y restaurantes y la Final Four se convierta "en un evento para los ricos".

Precedentes en las finales europeas de rugby

Bilbao experimentó la subida el pasado mes de mayo, cuando el estadio de San Mamés acogió las finales europeas de rugby. De hecho, la Autoridad Vasca de la Competencia anunció que investigarían los precios durante esas fechas para "verificar si ha existido algún tipo de práctica abusiva o anticompetitiva". El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, criticó el 'tarifazo', al igual que el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria.

Su homólogo en Álava, Ramiro González, ya advirtió sobre esta práctica tras la competición: "Tiene que haber precios razonables en todos los servicios" comentó en una entrevista en Onda Vasca, incidiendo en que "no se puede repetir lo ocurrido en Bilbao". "Estoy convencido de que se ha aprendido y no va a volver a ocurrir", afirmó el diputado.

La final de la Euroliga supone un evento inusual para la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que no suele acoger acontecimientos de tal magnitud. Su capacidad fue valorada por González como "insuficiente por mucho" para la cita, "un evento Basque Country" además "muy importante de cara al futuro".

A pesar de las advertencias del diputado, el 'tarifazo' podría influir en este aspecto, pues González ya incidió en lo que esto reflejaría: "Tenemos que ser conscientes todos, no sólo las instituciones, de que lo que hagamos esos pocos días es muy importante", sobre todo de que "la imagen proyectada sea buena".