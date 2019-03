Suspendido el pleno del Parlamento Vasco por la huelga feminista

Por vez primera desde 2001 y en una situación sin precedentes por una huelga, el Parlamento Vasco no ha podido celebrar la sesión de control al Gobierno programada para este viernes 8 de marzo por falta de quórum. 36 de las 40 parlamentarias -todas las de PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE-EE- y 8 de los 35 parlamentarios -de todos los partidos y por causas diversas, desde enfermedad hasta solidaridad con la movilización- no han acudido a las 9.30 al hemiciclo y a las 9.34 el pleno se ha dado por imposible.

La excepcionalidad de la jornada se ha hecho sentir desde el arranque. En la Mesa del Parlamento faltaban tanto la presidenta, la peneuvista Bakartxo Tejeria, como la vicepresidenta, Eva Blanco (EH Bildu). Así las cosas, ha asumido la dirección el vicepresidente segundo, el socialista Txarli Prieto, quien ha apelado al artículo 63.5 del reglamento para remarca que no había "la mitad más uno" de los electos en sus escaños, lo que hacía imposible iniciar los trabajos.

"Procede suspender la sesión", ha manifestado desde la Mesa Prieto en vista de un hemiciclo semivacío. De derecha a izquierda, se ha visto a 13 de los 28 representantes del PNV, a 3 de los 9 del PSE-EE, a 8 de los 9 del PP -incluidas sus cuatro mujeres pero sin Borja Sémper, enfermo-, a 3 de los 11 de Elkarrekin Podemos y a 4 de los 18 de EH Bildu. Estos últimos han colocado carteles llamando a la movilización en los asientos vacíos.

Txarli Prieto, presidente improvisado del Parlamento Vasco ELDIARIONORTE.ES

Desde la bancada del PP, Laura Garrido ha defendido que la mejor forma de reivindicar los derechos de la mujer es "estando en el pleno y cumpliendo con las obligaciones". Ella, Nerea Llanos, María del Carmen López de Ocáriz y Juana Bengoechea han ocupado sus escaños en el pleno. Desde el PP han llamado la atención que la huelga sólo ha sido posible por el cambio de opinión del PNV respecto al año anterior, donde hubo pleno aun con las ausencias de las parlamentarias de la izquierda. Garrido ha deslizado que esta decisión no es ajena al clima preelectoral.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recibido "con toda lógica" el hecho de haber realizado en balde su desplazamiento hasta el Parlamento ya que "es un día de reivindicación" y "un día de concienciación para los hombres". ¿Se siente un lehendakari feminista?, se le ha preguntado. Y él ha respondido: "Me siento un lehendakari en favor de lo que es el feminismo". ¿Hacen huelga sus consejeras? "No tienen agenda pública. No han entrado al pleno". En puridad, sí había una consejera del PNV en el Parlamento, la titular de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

¿Qué temas se han quedado en el tintero? Significativamente, el primero era sobre las "medidas que están llevando a cabo en el Gobierno para potenciar el plan contra la brecha de género". Y el décimo sobre el sesgo educativo que provoca diferencias entre niñas y niños. También había asuntos sobre la precariedad laboral, sobre Venezuela o sobre el Basque Culinary Center. Los asuntos no decaen pero es prerrogativa de los partidos determinar si los retoman o no en una futura convocatoria. En la Cámara, se ha notado también la ausencia de numerosas trabajadoras, funcionarias, asesoras o informadoras.