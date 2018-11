Urkullu ratifica a Darpón y acusa a Podemos de "desprestigiar" a Osakidetza con denuncias sobre la OPE

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha ratificado este viernes en el Parlamento a su consejero de Salud desde 2012, Jon Darpón, al que ha agradecido su trabajo para hacer de Osakidetza el mejor servicio público de España. "Me siento orgulloso", ha repetido Urkullu sobre Darpón y sobre la gestión de Osakidetza ante las peticiones de destitución llegadas desde la bancada de Elkarrekin Podemos, que ha llevado a la sesión de control del Gobierno no sólo las denuncias de filtraciones en la última OPE sino también nombramientos para puestos directivos en Emergencias, en Nefrología o en Angiología.

"Ninguna explicación les vale y todo les vale para desprestigiar a Osakidetza", ha recriminado Urkullu a la representante de la coalición de Podemos, IU y Equo, Cristina Macazaga. Y ha seguido el lehendakari: "Osakidetza continúa ofreciendo una atención de calidad y tiene un prestigio labrado por la dedicación y trabajo de miles de profesionales salidos de esas OPE que usted denuncia. Osakidetza es mucho más que una OPE".

Urkullu se ha referido también a la reciente dimisión de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, pero ha insistido en que su salida busca exclusivamente "no condicionar" la gestión del Departamento de Salud y pasar página en torno a la crisis de la OPE. No sólo no ha criticado la gestión de Múgica en torno a las oposiciones y el resto de nombramientos bajo sospecha sino que ha agradecido su "generosidad" por dar un paso al lado. Asimismo, ha enfatizado que 'motu proprio' Osakidetza ha decidido investigar internamente "hasta el final" y colaborar con toda la documentación a su alcance con las diligencias abiertas por la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán.

Ha orillado, sin embargo, una pregunta directa de Macazaga sobre la información revelada por este periódico y que probaba que Osakidetza conocía las sospechas de filtraciones selectivas de los exámenes de las especialidades médicas, concretamente en Cardiología, antes de celebrar los exámenes. Igualmente, decidió no abrir una investigación en esa categoría cuando días después, ya después de que el caso saltó a los medios de comunicación, fue precisamente una de las que se analizó y, a pesar de que se insista en que no hay "elementos objetivos" que prueben el fraude, se tendrá que repetir el examen en una fecha aún por determinar.

"¿Esto es excelencia? ¿Creen que con Múgica se depura toda la responsabilidad? ¿Dejan morir a la reina para salvar al rey [Darpón]?", ha protestado Macazaga, que ha lamentado que el Gobierno vasco sigue sin aclarar "nada" sobre la gestión de Osakidetza mientras pone sobre la mesa "coartadas" como la anunciada reforma del modelo de selección de personal. "Nos parece adecuado un nuevo modelo de OPE. Pero hay un paso previo: no se conoce aún qué falla en el actual modelo".