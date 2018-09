La dureza de las oposiciones deja una de cada cuatro plazas de docente sin cubrir

Escabechina. Así califican los sindicatos lo ocurrido con las oposiciones a docentes de Secundaria en Euskadi, donde una de cada cuatro plazas ofertadas no se ha cubierto porque no ha habido suficientes aprobados. La primera parte de la OPE celebrada el pasado mes y en la que los docentes se enfrentaban a exámenes teóricos y prácticos, solo la superaron un 37 % de los aspirantes. Y no será porque los opositores no esperaban con ganas las pruebas, ya que no se ofertaban tantos puestos desde hace 25 años, por lo que el ámbito de la docencia tiene un elevado porcentaje de interinidad.

El sindicato Comisiones Obreras de Euskadi ha dibujado un mapa de la situación en un informe en el que destacan los siguientes aspectos:

1-La mayoría de las especialidades cubiertas en su totalidad son de Formación Profesional

2-Las especialidades que no completan el 100 % de las plazas convocadas suponen el 58,9 % del total de Secundaria.

3-Las especialidades que destacan por su bajísimo nivel de selección (menos del 50 %) son: Matemáticas (30,8 %) y Lengua castellana y Literatura (39,7 %).

En total, en el País Vasco han quedado desiertas en torno a 405 plazas. Tras el batacazo inicial de la primera fase de la OPE en junio, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, mostró su sorpresa por los malos resultados y recordó que e l examen fue diseñado, planteado y corregido por el profesorado funcionario.

A la vista de estos resultados, para la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Euskadi resulta "indispensable" revisar el sistema actual de OPE. Sobre todo, en lo que se refiere a:

1-La composición de tribunales y su coordinación, criterios de evaluación y su publicación; .

2-Revisión y adecuación de temarios a los currículos escolares actuales. Hay un porcentaje alto de temas incluidos actualmente que nunca aparecen en los currículos educativos y cuyo conocimiento, dadas las titulaciones exigidas a las personas participantes en la OPE ya ha sido demostrado con antelación.

3-Sustitución del carácter eliminatorio de las pruebas por otro sumatorio en el que todas ellas ayuden a seleccionar a las personas más preparadas. El sistema actual impide a profesionales en activo demostrar su capacitación en la práctica docente diaria.

Además, aboga por modificar el sistema de concurso de la OPE para que resulte más atractivo para la mayoría de interinos/as con mayor antigüedad aumentando la ponderación de los servicios prestados para la Administración y el valor de la formación específica realizada por cada aspirante.

Para El sindicato STEILAS el proceso de selección de las OPE también debe cambiar. Defiende que la primera parte, la de los exámenes, no sea eliminatoria y haga media con la fase de presentación de la unidad didáctica y puntuación de méritos.