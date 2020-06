El líder socialista de Gipuzkoa sugiere que Felipe González debería abandonar el PSOE

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha considerado que ha llegado la hora de que el PSOE diga a Felipe González, expresidente del Gobierno e histórico dirigente socialista, que "ya es suficiente" y ha sugerido que debería abandonar el partido. Andueza ha hecho esta reflexión en una entrevista en Euskadi Irratia en la que ha considerado que González no ha sido "leal" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y en la que no ha orillado el informe de la CIA conocido recientemente que señala la responsabilidad del expresidente en la creación de la organización terrorista GAL.

Andueza ha querido diferenciarse de las tibias reacciones de otros dirigentes actuales socialistas en torno a las informaciones sobre el origen de los GAL y ha evitado expresamente respaldar a González. "Yo en política entiendo la lealtad de otra manera", ha valorado. Y ha añadido: "Sobre el GAL, la condena siempre. Es asqueroso. Si mi partido ha tenido algo que ver, el que la hizo que la pague. Pasado el tiempo, si queda algo por aclarar, bienvenido sea. Se lo debemos a las víctimas".

Según el dirigente guipuzcoano, el expresidente "en los últimos días no ha sido leal ni con el Gobierno ni con el partido". Preguntado por una posible expulsión del PSOE, ha considerado que González "está muy lejos" de lo que debería ser el partido. "No soy partidario de purgas y viendo los estatutos del partido quizá no sea posible la expulsión, pero creo que en un momento u otro tendremos que decirle que ya es suficiente. Con algunas cosas he sido muy claro y con este tema también", ha apostillado Andueza.

Sobre las peticiones de EH Bildu o PNV para que González comparezca en las Cortes Generales para aclarar su relación con el GAL, Andueza se ha decantado por no politizar el asunto. "Estas cosas hay que aclararlas en los tribunales", ha repetido. Además, ha invitado a la izquierda abertzale a ser igual de exigente en lo relativo a ETA. "EH Bildu podría pedir en el Parlamento otras comparecencias. Hay posibilidades no sólo en torno a los GAL... Yo soy muy claro con los GAL. Lo que me gustaría es que otros partidos sean tan claros con el daño que ha hecho ETA. Eso sería muy beneficioso para tener un futuro bonito en Euskadi", ha emplazado.

El tema de los GAL se ha reactivado en los últimos días tras la publicación en 'La Razón' de un documento elaborado por la CIA en 1984 y desclasificado fruto de las políticas de transparencia de Estados Unidos, salvo algunas partes que continúan clasificadas, como es habitual en este tipo de reportes del espionaje estadounidense. En el informe, de apenas unos meses después de las primeras apariciones de la organización (otoño de 1983), los informantes de la agencia le transmiten que "el Gobierno, sin embargo, parece determinado a adoptar una estrategia poco ortodoxa en relación con ETA" y, tras una de esas partes aún secretas, se añade que "González ha acordado la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas".