“Los nacionalistas dicen que nos vamos a ir con la derecha y la derecha que nos vamos a ir con los nacionalistas”, dice María Chivite. Su apuesta es otra: conformar una mayoría social progresista para –“al igual que hace el PSOE en España”- “mejorar la vida de la gente”: empleo, transición ecológica de la economía, igualdad… “es lo que queremos hacer en Navarra, superar las confrontaciones identitarias entre el bloque nacionalista y las derechas”. Recuerda que desde 2015 el PSN ha procurado gobiernos de progreso: “Lo hemos hecho con Podemos, con Izquierda Ezkerra y con Geroa Bai, en Viana, ese es el marco de acuerdos que nos proponemos para la próxima legislatura. Tenemos mucho más en común que lo que nos separa y Navarra está esperando eso”.

¿Qué va a hacer el PSN el día 27?

No nos planteamos dar nuestros votos a ningún bloque, sino liderar el próximo Gobierno. En las elecciones generales se comprobó que hay una mayoría social en Navarra que vota progresista, no vota nacionalista. Hace muchos años que Navarra no tenía un voto de mayoría progresista: 166.000 votos entre el PSN y Unidas Podemos. Es un espacio mayoritario, y ahí nos dirigimos.

Y si llega a la presidencia, ¿cuál sería su primera decisión?

El empleo es lo más importante. El reto es la calidad del empleo. El 40% de los contratos que se hacen son de menos de 7 días. Parcialidad, temporalidad, brecha salarial, siniestralidad… hay que negociar un plan de empleo y procurar salidas a los parados de larga duración y a los mayores. También trabajar por el fortalecimiento de los servicios públicos y poner orden en Educación.

Apela a Podemos e Izquierda-Ezkerra para que sean más progresistas y menos nacionalistas. ¿Confía en que le hagan caso?

Estamos en campaña electoral, y se pueden decir muchas cosas. Pero a escala nacional el PSOE está construyendo espacios de progreso con Podemos como socio preferente. Y esa es la misma línea de acuerdos que queremos hacer en Navarra. El cuatripartito es una vía muerta, no va a revalidar su mayoría. Habrá que buscar otro tipo de acuerdos.

¿Por qué el veto a EH Bildu?

No queremos un acuerdo con ellos. Y hay que reconocer a EH Bildu sus avances, porque los ha hecho. Pero se sigue quedando en la tapia, no puede ser que cada vez que hablamos de víctimas del terrorismo se quede en la abstención. Ha tenido muchas oportunidades esta legislatura de decir que el terrorismo fue algo injusto. De rechazarlo y decir que fue una época oscura de nuestra historia. ¡Pero no lo hace! Algunas personas concretas que están en EH Bildu sí, pero no como colectivo. Es una línea roja.

¿Y Geroa Bai? ¿Estarían dispuestos a sumarse a ese bloque progresista?

Habrá que preguntárselo a ellos. Yo no veo a Geroa Bai diciendo que no al Partido Socialista. Ahora, nosotros no queremos aplicar políticas identitarias. La izquierda no es nacionalista, sino internacionalista.

El PNV tiene poco de izquierdas…

Más bien nada, y eso también se ha notado en esta legislatura. Pero es verdad que tenemos muchos puntos en común con Geroa Bai. En política industrial, infraestructuras, innovación, la ley de ciencia… estamos muy alineados en ese sentido.

El ejemplo está en la comunidad vecina, en Euskadi, donde el acuerdo PNV-PSE funciona…

Sí, y también estamos muy de acuerdo en políticas sociales. La práctica totalidad de leyes que ha impulsado el cuatripartito el PSN las ha apoyado: Igualdad, Derechos Culturales, Memoria Histórica, LGTBI -que la hicimos nosotras-, Vivienda, Deporte… yo creo que tenemos mucho en común. Nos diferencia la política lingüística y la relación con otros territorios forales que ellos plantean en su programa. Creemos que Navarra es una comunidad madura, asentada. Los navarros nos dicen en todas las encuestas que quieren ser navarros… busquemos acuerdos donde tenemos puntos en común.

Le hará falta por lo menos un voto más que Uxue Barkos para ser presidenta

Sí, lo vamos a tener.

Un entendimiento PSN-Geroa Bai asusta a muchos rivales políticos. ¿Se ha equivocado UPN al coaligarse con partidos que dudan del régimen foral y que son rivales del PSOE?

UPN lleva una trayectoria que comenzó en 2012, cuando se volvieron a coaligar con el PP. Ahí dejaron de ser UPN para convertirse en el PP. El señor Esparza sigue exactamente el mismo camino. Puedo comprender que concurra a las generales con el PP, pero que se presente en Navarra con el PP y Ciudadanos… yo creo que no es una buena estrategia, pero los electores dirán. UPN ha abandonado ese foralismo, ese regionalismo que siempre le ha caracterizado. Eso le aleja de posiciones del PSN. Nuestro marco de acuerdos excluye a EH Bildu y el PP. Y por supuesto Vox, que no sabíamos si se iba a presentar. Navarra Suma no ha sumado, se vio en las elecciones generales. Es una coalición para sumar votos, no para gobernar. Es lo mismo que le ha pasado a Ciudadanos en Catalunya. Será la fuerza más votada, pero no va a gobernar. Veo a Esparza muy nervioso. Ha vetado a determinados medios, hay que recordarle que Navarra es una comunidad plural. Ha copiado la estrategia del PP: mentiras, insultos, descalificaciones… la desesperación hace estas cosas.

La entrada de Vox al Parlamento de Navarra parece probable…

Sí, los votos de la derecha se extrapolan matemáticamente de las generales a las forales. En 2015 ya pasó. Pero veo a Vox más desinflados que hace cuatro semanas. Espero que no entren, pero todo apunta a que pueden hacerlo. Tenemos que refortalecer nuestro sistema democrático.

¿María Chivite presidenta de Navarra con un cuatripartito sin EH Bildu, que rebaje las políticas identitarias, sería su opción preferida?

Sería muy buena opción de Gobierno. Es la que nosotras queremos. En la parte de lo social estamos muy de acuerdo, no en la parte educativa. Tenemos más coincidencia con Izquierda-Ezkerra y Podemos en materia educativa, con Geroa Bai no tanto. Reducir las horas de Religión, centros concertados, aplicar Skolae en todos los centros… tenemos algunas discrepancias. Pero suponemos que podremos entendernos. Nosotros defendemos que el sistema educativo es único, porque todo se sostiene con fondos públicos, ya sea de titularidad pública o concertada. Y todos tenemos que tener las mismas obligaciones y los mismos derechos. Las líneas generales de Educación son bastante similares entre el PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

¿Se entenderá el PSN con Navarra Suma en Pamplona?

El panorama de Pamplona es complicado. Izquierda-Ezkerra, Aranzadi y Podemos se han presentado por separado, y esa división de la izquierda nos va a matar para llegar a acuerdos. Y tenemos muy claro que queremos desalojar a Bildu del Ayuntamiento de Pamplona. No sé si hay mayorías para sumar. Nuestra idea es procurar acuerdos progresistas, pero está difícil.

¿Qué opina de la reforma fiscal del cuatripartito?

Los planteamientos del PSOE a escala nacional pasan por subir los impuestos a grandes rentas y grandes empresas: las multinacionales de Internet, que prácticamente no tributan… tenemos que ir en esa línea. No comparto el castigo fiscal de esta legislatura a las rentas medias y bajas. Tenemos que hacer cierto alivio fiscal, y tenemos margen para hacerlo. La ministra Calviño ya ha planteado un mínimo común nacional en el Impuesto de Sociedades, podríamos hablar de un 15%... yo lo que no quiero es perjudicar a las empresas navarras, hay que mirar al entorno. CCOO publicó un informe sobre economía sumergida, horas extras no declaradas que decía que los navarros hacen 25.000 horas extras mensuales no declaradas, que supondrían la contratación anual de 600 trabajadores. ¿No merece la pena un esfuerzo contra el fraude? Y algunas cosas se han hecho, eh. Pero lo más fácil es subir la presión fiscal, hay que atacar el fraude. Y también la fiscalidad verde, para luchar contra el cambio climático.

¿Se entenderán en materia de infraestructuras?

En el Canal de Navarra estamos bastante de acuerdo ya. Se hizo un estudio para llevar agua de boca de calidad a la Ribera y estamos con Izquierda-Ezkerra y Podemos. El tren es otra cosa, pero ese tren social que piden, que vertebre el territorio, no es incompatible con el TAP. No tenemos que abandonar los trenes regionales. Y con Geroa Bai estamos absolutamente de acuerdo.

¿Qué le parece la Renta Garantizada?

No la compartimos tal y como está ahora. Hemos votado en contra. Tiene dos patas: una económica, pero también la inclusión. Este Gobierno se ha olvidado de la inclusión, y no hay mejor manera de evitar la exclusión que el empleo. Tenemos que enfocarnos en que esas personas tengan una vida autónoma. Hay un estancamiento. Navarra ha crecido mucho en desarrollo económico, pero seguimos con las mismas personas en Renta Garantizada. Deben pasar al empleo. Es lo que dice el informe de la Cámara de Comptos.

¿Comparte las políticas de memoria histórica del cuatripartito?

El PSN siempre ha estado ahí. Lo que no queremos es protagonizar ni politizar la memoria histórica, como algunos pretenden. El PSN ha tenido a Fabricio Potestad, Martín Zabalza, Pedro Rascón… no hemos querido instrumentalizar la memoria histórica. Y también hemos echado en falta más gestos con la memoria reciente. Tenemos que poner pie en pared contra el revisionismo histórico que pretende EH Bildu.