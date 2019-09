Chivite responde a Rivera y le acusa de "usar Navarra como un ariete" para bloquear la investidura de Sánchez

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha respondido este lunes a la propuesta de abstención de Albert Rivera (Ciudadanos) en la investidura de Sánchez a cambio de -entre otras cosas- recuperar Navarra para el Constitucionalismo", y ha asegurado que el líder de Ciudadanos está instrumentalizando Navarra: "Rivera lleva meses utilizando Navarra como ariete contra Pedro Sánchez para que no haya gobierno en España". María Chivite ha insistido en que la condición de Rivera de que "el Gobierno de Navarra rompa su pacto con Bildu" no puede darse porque "no hay ningun pacto con Bildu. Por tanto, no hay ninguna razón objetiva que impida que la legislatura en España empiece a andar". Chivite le ha recordado a Rivera que "España no solo es Madrid. España también es Navarra".

La presidenta del Gobierno de Navarra ha respondido al líder de Ciudadanos en la comparecencia que ha protagonizado este lunes junto al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska. El ministro también ha respondido a la propuesta de Rivera afirmando que "no hay razones objetivas para que se nieguen [Ciudadanos y PP] a un gobierno progresista ya y evitemos unas elecciones". Respecto a la condición de que Navarra deshaga su gobierno, ha insistido en que "Navarra tiene un gobierno constitucionalista. Navarra es España y tiene el gobierno que han decidido los navarros".

La comparecencia conjunta ante los medios de comunicación se ha producido al finalizar la reunión entre los dos cargos públicos y después de que el ministro haya visitado la Comandancia de la Guardia Civil y la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Una reunión en la que se ha puesto sobre la mesa la transferencia de Tráfico y de Seguridad Vial a Navarra. Chivite ha explicado que volverán a abordar esta cuestión cuando "deje de haber un gobierno en funciones", y tanto ella como Grande-Marlaska han incidido en la importancia de la "coordinación policial" entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Si se materializa la transferencia de Tráfico y Seguridad Vial a Navarra, la Guardia Civil perdería esas competencias. A este respecto, el ministro ha reiterado "su compromiso con la Guardia Civil, con la Policía Nacional y con su ámbito competencial". En cualquier caso, ha asegurado, "la permanencia de la Guardia Civil en Navarra no corre peligro". De hecho, Grande-Marlaska ha avanzado que el Ministerio del Interior va invertir en los próximos años más de diez millones de euros en Navarra para mejorar "tanto las dependencias de la Policía Nacional como de la Guardia Civil". El ministro ha puesto como ejemplo de su compromiso con las fuerzas de seguridad la convocatoria de 5 000 plazas de empleo para este año en Policía Nacional y Guardia Civil, tras la destrucción en todo el Estado de más de 12 000 puestos de trabajo.