Naturaleza, bosques y salud

El índice de calidad de vida va incluyendo cada vez más aspectos ambientales, culturales, biológicos y de salud. De esta manera, diversos estudios científicos han determinado que la Naturaleza es un componente fundamental para la buena salud y un factor influyente en el comportamiento humano. Frecuentar bosques, zonas verdes, jardines, caminos, senderos, observar aves, etcétera, es un ejemplo de ello.

Pasear entre árboles y conectar con su entorno natural a través de nuestros cinco sentidos de manera relajada y silenciosa mejora nuestra salud física y mental. Con la necesaria prudencia se puede señalar cómo el contacto con los bosques incide en un menor estrés, y también se van teniendo datos que apuntan a que el contacto con los bosques mejora la salud mental y produce un estado general de relajación, bienestar a nivel emocional y sensación de paz.

La relación de la Naturaleza con la salud ha sido extensamente ilustrada. En revistas científicas, como la prestigiosa National Geographic, podemos recoger la afirmación inspiradora: “al acercarnos a la naturaleza, ya sea un bosque o un árbol, les hacemos un gran favor a nuestros cerebros fatigados”.

Pero, además, habría que decir que eso que llamamos recursos básicos y que permiten la vida, es decir, el aire transparente, la tierra que cultivamos, esa madera inseparable de la comodidad y de la seguridad o la correcta administración del ciclo hidrológico proceden invariablemente del derredor arbolado. No menos la estabilidad, la continuidad del paisaje, su belleza, las más profusas faunas, la música, las casas de más de la mitad de los humanos y algunos miles de materias primas y principios activos.

También, son, no menos, fuente permanente de inspiración artística como se puede deducir de la variedad y cantidad de expresiones artísticas que lo tienen como referente, como la pintura, la música y un largo etcétera, acaso porque el alma humana no olvida que el bosque es su verdadero patrimonio fundacional y, por tanto, la herencia común de la humanidad. No es ninguna casualidad, por tanto, las numerosas actividades culturales, de ocio, recreativas, etcétera, que se realizan en nuestra tierra en plena naturaleza y en los propios bosques.

Pero todavía podríamos señalar como un aspecto muy importante el papel terapéutico de los bosques referido al entramado que funciona como sistema inmunológico de la vida del planeta. Y en estos momentos más que nunca. El bosque es una gigantesca, eficaz y gratuita medicina que, además de sanar las más graves y generalizadas enfermedades ambientales, lo hace de forma sincrónica e incesante. Recordemos que los árboles fijan los principales contaminantes. Casi nada trabaja mejor para limpiar el mundo y su envoltorio que los árboles.

Con todo, lo más destacado es que los bosques pueden desempeñar el mejor papel a la hora de enfrentarse a uno de los problemas más graves que tenemos: el incremento de la temperatura global del planeta Tierra, la amenaza medioambiental más importante a nivel planetario. Porque todo bosque es su propio clima. Un clima siempre mucho mejor que el de cualquier área deforestada.

Euskadi cuenta con una red de espacios para su conservación llamada Red Natura 2000, que es la apuesta europea más decidida para conservar la biodiversidad dado que los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad son detener la pérdida de biodiversidad y combatir el cambio climático. Nuestra comunidad aporta a Red Natura 2000 55 espacios, con una extensión de 1.500 kilómetros cuadrados, superando la media europea en la designación de espacios de la Red Natura, ya que el 23% del País Vasco está incluido en esa figura de protección europea, mientras que la media comunitaria es del 18%.

La Red Natura 2000 es clave para asegurar el suministro y mantenimiento de una amplia gama de los servicios de los ecosistemas, en los que se sustentan la prosperidad económica y el bienestar sostenible. Los espacios de la Red Natura en Euskadi constituyen un importante almacén de carbono y eficaz herramienta para mitigar los efectos del cambio climático; también regulan los recursos hídricos y proporcionan agua de calidad para el consumo humano; reducen los costes de reparación que provocan las inundaciones; preservan paisajes que son el principal activo para la recreación y el turismo de naturaleza; y contribuyen decididamente al mantenimiento de la agricultura y de la ganadería tradicional vasca.

Pero, además de esto, la Naturaleza inspira la innovación en diseños y materiales modernos que deben ser pensados para funcionar en condiciones muy específicas. A la hora de diseñar algo podemos simplemente preguntarnos cómo lo hace la naturaleza.

Por otra parte, el funcionamiento de los ecosistemas ha servido de inspiración para el planteamiento de muchos aspectos de la Ecología Industrial, tratando, entre otros, que los flujos de materia y energía se asemejen a los flujos de la naturaleza. Así, la Ecología Industrial propone reorganizar el sistema de producción y consumo, para que evolucione hacia un modo compatible con la biosfera, tendiendo a cerrar el ciclo de vida de los materiales y obtener un nivel cero de residuos usando los subproductos y residuos, e imitando a los procesos cíclicos de la naturaleza. Lo que se viene a llamar hoy en día “Economía Circular”.

Sin duda, convendría incluir en nuestra comprensión que la totalidad de la aventura humana parte del bosque. Acaso por eso el ideograma chino de árbol representa prácticamente a un ser humano con los brazos abiertos. Y es que los árboles siempre están así, como si esperaran nuestro abrazo.