Pablo Iglesias y el referendo de Podemos

Los dos líderes de Podemos, Pablo e Irene, -unidos no solo por ostentar dicho liderazgo sino también por compartir las mieles de Cupido que, según parece, ha unido sus corazones con la misma flecha amatoria-, quieren dar una lección de Democracia al someter dicho liderazgo al refrendo de sus bases. Al menos tendrán sus militantes una semana para votar, pero el resultado de tal, que no resolverá casi nada, tampoco servirá para dejar herida de muerte a la formación. Porque bien poco importa que sus bases opten por mantenerles en el liderazgo o no, son ellos los que se han puesto en la picota con la absurda y mezquina decisión de obrar como, según habían proclamado, nunca serían capaces de hacerlo, pues ese comportamiento viciado era el que tenían sus adversarios, a los que ellos elevaron a la condición de enemigos.

Si las bases les dicen que se queden estarán justificando su comportamiento, y si les dicen que deben irse la formación sufrirá un deterioro organizativo de difícil cuantificación. Los primeros posicionamientos son bien explícitos, porque quienes ocupan los puestos más altos en el escalafón de Podemos, o guardan un silencio tan cobarde como cómplice, o simplemente guardan silencio, en todo caso “guardan” algo y no se expresan lo suficiente, semejando de ese modo el comportamiento de cualquier partido político conservador. Después de haber visto el comportamiento de los populares del PP con la Sra. Cifuentes es evidente que el rigor silencioso con que los líderes “podemitas” están escondiendo a Iglesias y Montero participa de las mismas características. Los procesos, salvando que responden a causas diferentes, están siendo tratados con terapias idénticas, -suavizar la sintomatología adversa-, desde diagnósticos igualmente valorados. Tal como los populares quitaban importancia a lo achacado a la Sra. Cifuentes, se resta importancia al hecho de que la adquisición de la mansión por parte de Pablo Iglesias resulta a todas luces estridente. Por eso lo que más pena da es que el redentor de los humildes se haya erigido en un soberbio a las primeras de cambio.

La puesta en escena es una añagaza para que todos pensemos que su modo de obrar llega a ser “ejemplar”, pero si las bases les dejan culminar su fechoría, Podemos tendrá que cambiar su lenguaje, su vocabulario y quizás también sus gestos y su vestimenta. ¿Qué dice de todo esto Diego Cañamero, que por los aledaños de Marinaleda, junto a su popular Alcalde, pregonaba revoluciones contra los señoritos andaluces? ¿Qué han de decir los que se nombran “anticapitalistas” cuando han descubierto que su líder y guía se comporta como los capitalistas? En estos contrastes es donde Pablo Iglesias (Turrión, que no Posse) ha cavado su propia sepultura. Levantó un edificio sin cuidar del todo los materiales que debía utilizar ni el objetivo real del edificio. Salvo como sede del poder que deseaba conquistar a cualquier precio, su edificio ha mostrado una gran pobreza de objetivos sociales y políticos. Mediante un discurso propio del populismo más exacerbado su objetivo solamente fue el poder (“Podemos”) y no el gobierno justo y equitativo. Su deseo solo fue convertir el “podemos” en “gobernamos”, sin ninguna cadencia ni estación intermedia.

Porque, además, no se trata solo de que hayan elegido ambos una mansión en un pueblo elitista, rodeados de acomodados y capitalistas, sino que todo hace pensar que la Hipoteca de la que van a disfrutar les trata con cierto privilegio, nada de extrañar teniendo en cuenta que el responsable de la entidad que les ha concedido la hipoteca, a su vez responsable de una organización independentista catalana, estará muy agradecido ante los trabajos sucios que Pablo Iglesias (y sus correligionarios catalanistas) han venido prestándoles.

Como práctica política este referendo no pasa de ser un nuevo reclamo, que solo pretende tapar el declive que viene experimentando la formación, superada ampliamente por Ciudadanos e incapaz de desbancar al PSOE como primera fuerza de izquierdas en España. Pero sobre todo descubre la escasa dimensión ética de quien es capaz de comprometer el criterio de todos para salvar sus contradicciones, su propia iniquidad y su decencia.