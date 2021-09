Blancos ofendidos por el incidente "más negro que el traje"

Me desperté el domingo por la mañana con varios mensajes de un amigo:

- Quan, estoy seguro de que has visto lo de "más negro que el traje", ¿tengo un problema si el comentario no me parece muy racista? Me parece muy desafortunado. En caso de que sea racista ¿te importaría explicarme por qué?, me gustaría aprender.

Yo no me había tomado ni el café, los domingos me suelo dar la licencia de estar en la cama viendo vídeos y stories de Instagram antes de arrancar (cosas de millenials), pero me desperté de golpe.

Esta persona no es votante de Vox, ni simpatizante de expulsar migrantes en lo alto de la valla de Ceuta, esta persona es alguien de mi generación, compartimos espacios y diálogos mientras estábamos estudiando, y aunque el comentario le había parecido feo, no sabía el porqué, no había tenido herramientas para categorizar esa agresión racista. Si él no lo había visto, ¿qué vería la gente? Pues la gente sobre la sanción a la periodista en Twitter hacía comentarios tales como:

- Más negro que el traje, no, pero más blanco que la pared sí

- Decirle a alguien negro que es negro no es racista

- Cuando nos metemos con Iniesta no pasa nada…

- ¡Más racista es la sanción!

- Hace 20 años había más libertad, a dónde vamos a llegar...

Todos estos comentarios, y yo sin el café de la mañana todavía.

Cariños, estamos mezclando churras con merinas, por mucho que creamos que es lo mismo reírse de la blanquitud de Iniesta, no, no es lo mismo, y no es comparable.

¿Por qué? El lenguaje es un sistema diseñado para comunicarnos entre nosotros, si yo estoy en una isla desierta ¿de qué me sirve aprender noruego si no tengo nadie que hable noruego con quién comunicarme? En este sistema, no es posible separar el emisor, del receptor, del mensaje en sí mismo, ni del contexto en el que se emite. Existe una dirección y una intención. Por ejemplo, en la dirección del humor, debe ser de abajo hacia arriba, si los ricos se ríen de dificultades de pobres, pues mira, está bastante feo, (o este otro ejemplo antiguo de un chiste de David Pareja sobre personas con síndrome de down, tampoco se hace en igualdad de condiciones).

El que la gente diga "no veo colores" no hace que el sistema racista desaparezca, ni elimina la opresión ni discriminación sistemática que sufren las personas negras en España, hoy.

El incidente "más negro que el traje" no se ha hecho desde la horizontalidad. Desgraciadamente, no hay igualdad de contexto entre ambos, por mucho que los dos sean futbolistas (y si ya tengo que explicar esto, me pego un tiro). Y si tú, persona delgada, te ríes de alguien gordo, es gordofobia, y si tú, persona hetero te ríes de alguien del colectivo LGTBIQ+ es homofobia. Los comentarios desafortunados pueden tener más objetivos, pueden ser desafortunados+homófobos, desafortunados+machistas, etc.

El que no veamos el racismo, no hace que desaparezca, nos hace ciegos.

Dicho esto, me voy a por un café.