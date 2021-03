¿Pero quién "dio tele" a la única versión de Antonio David en estos 20 años?

Hace apenas una semana, Mediaset manifestó su "condena y tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión sexual, situaciones que lamentablemente aún se producen en nuestra sociedad". Fue en un comunicado para aclarar por qué habían decidido "eliminar la presencia" de Carlos en La Isla de las Tentaciones tras ser detenido.

La cadena prefirió cortar de raíz un caso en el que realmente ni ella ni la productora Cuarzo tienen implicación, puesto que no pueden tener control sobre los participantes del reality en su vida privada. Pero así lanzaron un mensaje claro aprendiendo del Caso Carlota, que mantiene la marca 'Gran Hermano' apartada de la televisión y sigue en los juzgados.

El grupo anda desde entonces con pies de plomo en estos temas, y por eso quizás no ha sorprendido tanto que, tras estrenar Telecinco la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva, en la que Rocío Carrasco ha dado su versión sobre su relación con Antonio David Flores, la cadena decidiese dejar de contar con su colaborador.

Desde ese momento, la cadena ha querido destacar que la emisión de ese documental es "un grandísimo trabajo" que permite visibilizar y ejemplificar situaciones como la de Rocío Carrasco, como explicó Carlota Corredera este lunes en Sálvame, recibiendo el apoyo de la ministra Irene Montero, que felicitó a Telecinco por realizar "un ejercicio de un periodismo que legitima la voz de las mujeres víctimas de la violencia machista".

También Informativos Telecinco 21h, con Pedro Piqueras, incluyó una pieza en la que el presentador destacaba que las declaraciones de Rocío Carrasco "han provocado una enorme conmoción" y una voz en off incidía en que "puede ayudar a muchas mujeres", además de recoger los apoyos de distintas políticas y políticos.

Y es verdad. Es innegable que la emisión de la docuserie en el horario de máxima audiencia de la televisión más vista de España ha supuesto un espaldarazo para detectar, reconocer, y apoyar a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia machista. La periodista Mariola Cubells antepone este logro en su análisis en El Huffington Post para explicar "cómo el fin justificó los medios".

¿Pero hasta llegar a él, hay que olvidar de dónde veníamos? ¿Hay que olvidar cómo se tejió ese acoso mediático que la propia ministra Irene Montero reconoció como "el relato de la mala madre"? Un simple repaso a la carrera televisiva de Antonio David Flores puede esclarecer la única versión que los espectadores televisivos han recibido durante dos décadas.

Una carrera televisiva desarrollada en Telecinco

Un año después de su separación de Rocío Carrasco, Antonio David Flores debutó en Telecinco. Era el 2000, en Crónicas Marcianas, en el que fue colaborador hasta el 2005. Inició una carrera ligada a Mediaset en la que incluso solapó formatos durante su primera etapa: A tu lado (2004-07), El programa de AR (2005-06), y TNT (2007). Tras un parón volvió con el cambio de década para participar en Enemigos íntimos (2010-11), De buena ley (2010 y 2014), participar en el reality Acorralados (2011), ser asesor de Mujeres y hombres y viceversa (2013-16) y opinar en Supervivientes: El Debate (2017).

Tras un segundo parón en su vinculación con Mediaset, hasta Sálvame analizó su situación económica y calculó lo que había podido ganar trabajando para la cadena. Según las cuentas del programa, se habría embolsado casi dos millones de euros sólo como colaborador, repartidos en 624.000 en Crónicas Marcianas, 561.000 en A tu lado, 36.000 en El programa de AR, 117.000 en Enemigos Íntimos, 36.000 por Acorralados, 499.000 em MyHyV, y 18.000 en Supervivientes 2017: El Debate. Y recordaban que a todo ello había que sumar "sus entrevistas en Dolce Vita, Salsa Rosa, El Ventilador o La Noria, con cachés entre los 20.000 y los 50.000 euros por sentarse a contar intimidades".

Estos tres últimos años había alcanzado una silla de Sálvame y Sábado Deluxe (2019-actualidad), lo que le llevó también a La última cena del 2020, opinó en Supervivientes: El Debate (2020) por la participación de su hija Rocío Flores, y él mismo se había prodigado más en realities: en 2019 con GH VIP 7 y Ven a cenar conmigo: Gourmet edition, y en 2020 con El tiempo del descuento.

¿Y la responsabilidad del pasado?

Durante 20 años (con dos distanciamientos), Telecinco ha sido la cadena que ha dado voz a la aparentemente única versión, la de Antonio David. Y se ha convertido en el medio que más relevancia la ha otorgado. Por eso es innegable que Telecinco ha contribuido de forma definitiva a crear ese "relato de la mala madre" sobre Rocío Carrasco que la propia docuserie reconoce, y que la ministra Irene Montero señala, eso sí sin criticar por ello a la cadena.

¿Está mal que ahora Mediaset cuente la otra versión? Por supuesto que no. Es más, lo ideal habría sido haberla conocido desde el principio. Solo así el público podría haber creído a una parte o a otra, sin dejarse llevar por lo único que escuchaban. La "guerra de versiones" ha sido como un goteo continuo por parte de Antonio David, y como un mazazo por parte de Rocío Carrasco. Y ha originado diferencias incluso entre rostros de Mediaset.

Como entre los espectadores y en general la población, en el grupo también hay diferencias de opinión. Ana Rosa Quintana ha lamentado el daño que las palabras de Rocío Carrasco pueden provocar en su hija, también que "Antonio David ha salido condenado y crucificado", e incluso ha apuntado contra Irene Montero por su aparición en Sálvame: "Una ministra se convierte en tertuliana para saltarse la presunción de inocencia". Del otro lado, Risto Mejide ha pedido "autocrítica" dirigida a Mediaset: "Si el contenido del documental ya se sabía, igual habría estado bien prescindir de él antes de la emisión".

El análisis televisivo se puede (y quizás se debe) dirigir más a ese sentido. Porque claro que está bien la repercusión lograda por emitir el documental, como mal que ahora Telecinco se erija en adalid de recoger el testimonio de una mujer a la que todos llamaron "mala madre" precisamente por creerse los testimonios que durante 20 años dio su expareja... en la misma Telecinco.

También resulta cuestionable que durante todo este tiempo en el que la docuserie ya se había grabado, Antonio David haya mantenido su puesto en Sálvame y hasta se haya convertido en el cebo para su promoción, como señala Risto Mejide e incide Juanma Fernández en su análisis en Bluper, para mas inri tras haber cerrado la participación de su actual pareja, Olga Moreno, en Supervivientes 2021. Se ha anunciado su salida del grupo tras la emisión, lo que también ha generado un fuerte debate al considerar que se le "despide" por un juicio paralelo de la opinión pública, ya que no ha sido condenado judicialmente (lo que a su vez no quita la razón a Carrasco, sino que simplemente dice que no se pudo demostrar).

Telecinco utiliza las colosales audiencias de este caso (tanto de la docuserie esa noche, como al día siguiente en sus programas) para destacar que gracias a su apuesta el importante mensaje ha llegado a millones de personas. Y como decimos, eso es verdad, y es realmente muy valorable. Pero la nula autocrítica por parte de la cadena sobre su pasado con Antonio David hace que parezca también un ejercicio de hipocresía, de "cinismo" en opinión de Risto Mejide, que a su vez Ferrán Monegal define en El Periódico con un titular muy claro: "Telecinco intenta lavarse usando el feminismo".

En este nuevo juicio televisivo, Telecinco se presenta ahora junto a la parte acusadora, pero durante veinte años también formó parte de la acusada. Y por ello pase lo que pase resultará ser culpable, y no sólo inocente como así hace ver.