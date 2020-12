Odón Elorza preguntaba el pasado miércoles en el Congreso a un ausente Abascal quiénes de los parlamentarios a los que abarcaba con sus brazos desde los escaños de la izquierda hasta el centro (físico) del hemiciclo entraban dentro de los 26 millones de hijos de puta que un general afín a Vox deseaba fusilar. Desde que leí la noticia que publicó Infolibre no paro de darle vueltas a ese número mágico de 26 millones. Y es que me parecen demasiados rojos y demasiadas putas: si hay 26 millones de hijos de puta hay 26 millones de putas (o algo menos pues una puta puede tener varios hijos). Pero la población española es solo de 47 millones... Y lógicamente hay que descontar a los menores de edad.

El censo electoral del 10-N era de 34,8 millones pero solo votaron 26,3. ¿Eso quiere decir que todos los que votaron eran rojos hijos de puta? Imagino que no. Por lo tanto, deben de ser rojos (y por tanto fusilables) todos los que, pudiendo votar, no votaron a los "buenos". Para saber el número de "buenos" basta con restar del censo total (34,8) el número de rojos (26) lo que nos da 8'8 millones de "buenos españoles" (o sea que de cada cuatro votantes potenciales, uno es español de verdad y tres, rojos hijos de puta). Y, mira tú qué casualidad, si sumamos los votos de Vox (3,6 millones) y los del PP (5 millones) más los 100.000 de Navarra Suma y parte (no todos, que ahí está el rojo peligroso de Quevedo) de los 120.000 de CC más, por supuesto, los 608 votos (608, sí) de Falange E. de las JONS (¡en toda España!) obtenemos los 8,8 millones largos.

O sea que deben ser considerados rojos, hijos de puta y por tanto fusilables, además de los comunistas, podemitas, socialistas, nacionalistas y separatistas... todos los que votaron a Ciudadanos (¡sí Ciudadanos, el socio de VOX y PP!), Más País, PRC, Teruel Existe y otros partidos que, como PACMA, no obtuvieron escaño pero sí muchos votos (más de 200.000, el doble que Navarra Suma que logró dos escaños con solo 98.000). Pero es que también alcanzan la categoría de rojos hijos de puta y por tanto fusilables los 8,5 millones (o sea casi como la suma de PP y VOX) de abstencionistas.

No sé por qué pero esto me recuerda trágicamente a los cientos de miles de fusilados y condenados a prisión por "adhesión a la rebelión" (entre ellos, por citar solo a dos, Miguel Hernández y Buero Vallejo) por mantenerse leales al legítimo gobierno de la República y no adherirse al "Sagrado Alzamiento Nacional" que, ese sí, fue una auténtica rebelión, un golpe de estado. Pero ya sabemos que la historia la escriben los vencedores y el significado de algunas palabras lo reescriben los mismos. Y militares hay que (aunque retirados, siguen presumiendo de armas y estrellas y de tener un "comandante en jefe" de confianza y además mudo) piensan que una victoria en una guerra (¡la Victoria!) es como lo de Santa Rita, Rita: lo que se da no se quita.

En resumidas cuentas, el asunto de los 26 millones de hijos de puta podría resultar gracioso... si no fuera porque no tiene ni puta gracia.