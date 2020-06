Carta de una madre a los consejeros de Educación y Universidades de Asturias

Estimado Consejero de Ciencia, Innovación y Universidades del Principado de Asturias (y por extensión a la Sra. Consejera de Educación):

No sé si este email llegará a su poder, pero me encantaría hablarle de mi hijo.

Primero, me presento: me llamo Raquel García Alvarez y vivo en Langreo (Asturias). Soy de tantos y tantos asturianos que con 20 años, para poder sobrevivir me tuve que ir a trabajar fuera de Asturias, ya que mis padres no tenían la suficiente capacidad económica para pagarme una carrera universitaria y necesitábamos el dinero para subsistir.

Con el paso de los años y la vida encauzada decidí que quería volver a mi tierra y me vine con mi pareja y mi hijo de un año a una nueva aventura personal y profesional. A pesar de un negocio truncado y gracias a nuestro esfuerzo desmedido, conseguimos salir adelante y volver a empezar ya que lo último que queríamos era tener que marcharnos de Asturias.

Pues bien, y a lo que iba al principio, le hablo de mi hijo mayor: se llama Víctor . Acaba de finalizar sus estudios de 2º de Bachillerato de Ciencias con MATRÍCULA DE HONOR en el IES Cuenca del Nalón (habiendo previamente obtenido nota media en Primaria y ESO de Sobresaliente), todo esto en centros educativos públicos. Es del todo indignante que con semejante currículum académico hayamos tenido que pagar 130 euros para poder presentarse a la EBAU y 60 por el título de Bachiller.

Además desde el centro de estudios se nos comunican que ni siquiera existe la opción de poder acceder al primer año de carrera universitaria sin tener que abonar matrícula. Me dirá vd. que existe la posibilidad de presentarse al Premio Extraordinario de Bachillerato: vergüenza debería darles a vds. tanto a su consejeria como a la de Educación. Hacer competir por 7 miserables matrículas gratis a chavales brillantes que ya han demostrado suficientemente a lo largo de los años su valía y capacidad. Pues bien, mi hijo no va a participar en semejante insensatez: si conseguimos acceder a algún tipo de Beca MEC bien y sino mucho me temo que se verá abocado a abandonar su sueño de convertirse en biólogo y tendrá que cursar algún módulo de FP.

Entiendo que favorecer a la gente sin ingresos es importante, no lo dudo y estoy del todo de acuerdo; pero no se puede mantener en el olvido más absoluto a los chavales que luchan día a día con esfuerzo e ilusión por progresar en el estudio y que son el futuro de un país y una comunidad autónoma necesitada de ellos. Luego lloraremos porque nos estamos convirtiendo en la zona de España más envejecida y porque las personas preparadas se van a otros países.

No quiero llevarle a engaño pensando que mi familia tiene los recursos necesarios para poder costear todos los gastos anteriormente señalados (EBAU. TÍTULO DE BACHILLER , MATRÍCULA UNIVERSIDAD). Formamos parte de esa gran clase "media emprobrecida" que tiene el "lujo" de que los dos cabeza de familia trabajamos; pero no se engañe, consejero, tenemos dos sueldos mileuristas, dos hijos, dos coches (porque vivimos en un pueblo y en Asturias el transporte público deja mucho que desear y los necesitamos para desplazarnos a nuestro lugar de trabajo) y una hipoteca.

Desgraciadamente, y sí digo desgraciadamente tengo un hijo especial que se merece todos mis esfuerzos y más; por eso intentaré como sea tirar para adelante y conseguir que estudie la carrera universitaria que quiera y también por eso me he decidido a escribirle este email que estoy convencida Vd. no va a leer y tampoco va a llegar a ninguna parte.

NECESITAMOS CAMBIAR YA LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE ESTE PAÍS. ES IMPORTANTE AYUDAR A LAS FAMILIAS CON BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS PERO POR FAVOR Y DE UNA VEZ POR TODAS APOYEMOS TAMBIÉN A LOS ESTUDIANTES CON BUENOS RESULTADOS ACADÉMICOS O NUNCA SALDREMOS DEL HOYO DE SER UN PAÍS DE PANDERETA . SEGUIREMOS SIENDO POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS "EL ÁFRICA DE EUROPA" (CON TODOS MIS RESPETOS AL CONTINENTE AFRICANO )