La expresión "perro no come perro" no sé de donde viene, yo personalmente la asocio con la falta de espíritu crítico, entre miembros de un mismo clan o determinados estamentos profesionales.

Veamos dos de ellos con un comportamiento bien distinto, el mundo de la política que no es que sea solo crítico, sino que generalmente es inmisericorde consigo mismo, algo que es de todo punto indeseable; el otro, que es el que me ocupa ahora, es el periodismo y precisando todavía más, el periodismo llamado "de izquierdas" o "progresista".

A diferencia del periodismo "de derechas" o "liberal" como les gusta autodenominarse, el "de izquierdas" es tan aséptico, que muchas veces me indigna. No vendría mal un poco menos de corrección y calificar a muchos de sus compañeros de gremio, como corresponde. No es cuestión de corrección en las formas y/o elegancia en el uso de la palabra escrita; en ocasiones enmascara una cierta “cobardía profesional”

Una mentira se puede rebatir con datos y por tanto llamar mentiroso a su/s autor/es sería lo adecuado. Calificativos como falaz, falsario, hipócrita, entre otros muchos se pueden y deben utilizar en mayor medida sin miedo, siempre que no se traspase uno de los Principios Generales del Código Deontológico del Periodismo: El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad.

Dicho lo anterior y aquí expreso un deseo personal, me gustaría un poco mas de "mordiente" en mi medio de referencia –eldiario.es– hacia todos esos periodistas que confunden ideología con mentiras o alguno de sus múltiples sinónimos.