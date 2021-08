'Beni' vidi vici

Siempre me gustan los artículos de Elisa Beni. Como Esther Palomera, no tiene pelos en la lengua. ¡Y qué lengua! Como periodista australiano residente aquí muchos años, ahora jubilado, Beni me manda al diccionario con frecuencia, algo que es un cumplido, no una queja.

Unos de los mejores de Beni era lo del Constitucional, del dia17 de julio. Con que impulso verbal su razonado castigo del Constitucional sobre los estados de alarma y excepción (en Australia, tristemente, los leyes de ‘contempt of court’ no permiten retratar jueces como ha hecho ella).

Solo tengo una queja con dicho artículo: Son 11 los del caducado, mal-elegido, goteando Constitucional, y 5 han votado en contra. Todavía no sabemos sus razones, pero me parece que Elisa ha sacrificado 11 corderos en lugar de 6.