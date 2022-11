La geopolítica y el “principio de incertidumbre”

“Grosso modo” el “principio de incertidumbre” teorizado por W. Heisenberg, físico alemán, sostiene que la relación que existe entre el observador y el fenómeno observado, en el ámbito de la mecánica cuántica, condiciona el fenómeno observado y el posible resultado de la prueba. La geopolítica actualmente, en un mundo alejado definitivamente de certezas e inmerso en un escenario probabilístico y de bastante inestabilidad, es un fenómeno que al igual que el “principio de incertidumbre”, dependiendo de la relación entre el observador y el fenómeno observado, se muestran unos resultados u otros. El mundo, de forma muy genérica, se divide entre los que defienden la Globalización tal cual la estamos conociendo en el presente, a pesar de los altibajos que en la coyuntura actual se están dando. Y por otro lado, los que con una visión más nacionalista, identitaria, patriótica y conservadora pretenden, dicen, fortalecer su identidad como pueblo, sea lo que sea esto, y sus fronteras. Lo que no se dice o se dice con sordina, es que los globalizadores lo que pretenden, es hacer un mundo a su imagen y semejanza, desde una supuesta autoridad moral y política de la que se sienten autoungidos y que les permite imponer su criterio globalizador donde ellos, desde el punto de vista económico, político y militar sean hegemónicos. La desafortunada e irrespetuosa metáfora que utilizó recientemente el señor Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre jardines amenazados, refiriéndose a la UE, por inhóspitas y salvajes selvas, muestran de alguna manera el fenómeno geopolítico desde el sujeto globalizador como observador. Por otra parte los antiglobalizadores con su carácter nacionalista, patriótico e identitario, al igual que los anteriores lo que pretenden, no es tanto fortalecer sus fronteras, identidad y cultura como pueblo, sino expandir mundialmente su forma de entender la realidad, convirtiéndolos a ellos en el centro de esa realidad que gire en función de sus intereses. Lo preocupante no es que ambos observadores referidos, vean la misma realidad de forma diferente en función de sus respectivas posiciones de observadores, es decir, de sus intereses, sino que ninguna de esas dos visiones, totalmente parciales y sesgadas, satisfacen las expectativas de la mayoría de la Humanidad. Una mayoría que incorporaría una tercera observación al fenómeno geopolítico, que más allá de ideologías globalizadoras o antiglobalizadoras, lo que pretende es un nuevo orden mundial donde el entendimiento entre culturas y la prosperidad de todos los pueblos junto a un estricto respeto al medio natural del planeta, sean sus líneas estratégicas de futuro. Esto último, además, la Ciencia está mostrando y avisando que no es una opción, más o menos progresista, es simple y llanamente una obligación vital si no se quiere que la vida humana en el planeta y la de otras muchas especies vivas, desaparezcan definitivamente.