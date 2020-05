Álvarez de Toledo insiste: "Iglesias es hijo de un terrorista y si se lo dices responde como las folclóricas y llama a abogados"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha insistido este jueves en la grave acusación que formuló ayer durante el Pleno del Congreso, donde le dijo al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que "es el hijo de un terrorista".

"Él es hijo de un terrorista, porque su padre militó en una organización terrorista llamada el FRAP que actuó en los años 70 y que tiene 5 muertos asesinados. Alguien que milita en una organización terrorista es un terrorista. Es un hecho fáctico", ha asegurado Álvarez de Toledo durante una conferencia telemática organizada por la Fundación Libertad.

Tras convocar a los medios a través de los cauces habituales de los responsables de prensa del PP en el Congreso, una vez que Álvarez de Toledo intervino la organización del acto telemático –a través de la plataforma Zoom–, que ha estado moderado por Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor peruano Mario Vargas Llosa, trató de decir que era off the record (expresión periodística que suele utilizarse al referirse a declaraciones que no se pueden reproducir literalmente), pese a que era una convocatoria pública en la que había presentes intelectuales de varios países.

Durante su discurso, Álvarez de Toledo ha asegurado que sus palabras le causaron a Iglesias "un gran malestar". "Dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folclóricas", ha ironizado la portavoz popular, que ha añadido que ha exigido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, "que se mantenga la expresión 'hijo de terrorista' en el diario de sesiones del Congreso". Francisco Javier Iglesias, el padre del vicepresidente segundo y líder de Podemos, ya ha anunciado este jueves que denunciará a la portavoz del PP en el Congreso.

Durante su intervención, Álvarez de Toledo ha comparado su enfrentamiento con Iglesias con el que ha mantenido este jueves el propio vicepresidente con el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, al que ha acusado de querer dar un golpe de Estado en España.

La dirigente popular ha considerado que su alusión al padre de Iglesias fue un "hecho fáctico" que "se retira del diario de sesiones". "Pero cuando el señor Iglesias atribuye intenciones no solo no se retira sino que la persona que tiene que marcharse es el portavoz que se ha ofendido por lo peor que se le puede llamar a un demócrata que es golpista", ha denunciado.

A su juicio, "la batalla más profunda sostenida" que tienen que dar a su juicio "los demócratas y los constitucionalistas en España", entre los que se incluye Álvarez de Toledo, "es la de la verdad y la de quitar, arrebatar y desmontar esa falaz superioridad moral que ejerce la izquierda sobre todos los que no lo son. Ese es el virus autoritario", ha zanjado.