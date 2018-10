Bolton dice que entre un tercio y la mitad de arsenal chino viola tratado INF

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró hoy que China viola el tratado de eliminación de misiles de corto y medio alcance (INF).

Entre un tercio y la mitad del arsenal nuclear del gigante asiático viola el tratado suscrito en 1987 entre la extinta URSS y EEUU, explicó Bolton en rueda de prensa en Moscú.

Bolton destacó que actualmente "hay una nueva realidad estratégica" que no está contemplada por el tratado que data de tiempos de la Guerra Fría y mencionó a China y a Corea del Norte como nuevos actores de esa realidad.

"Actualmente existe una nueva realidad estratégica y hay nuevas necesidades y exigencias que no forman parte de los postulados del tratado existente", dijo Bolton.

Agregó que esta nueva situación estratégica preocupa de igual manera a los rusos y a los estadounidenses.

Al mismo tiempo, indicó que EEUU de momento no ha hecho una "declaración oficial" de abandono del tratado INF, pero que en cualquier caso la denuncia de este acuerdo no destruirá la estabilidad estratégica, como no lo hizo la retirada de Washington del tratado sobre la defensa antimisiles.

"Veamos primero cuál es la situación real. El tratado se ha transgredido, el tratado está obsoleto y el tratado no abarca a absolutamente todas las partes interesadas", señaló Bolton que destacó que únicamente Estados Unidos ha cumplido el INF.

"Sólo un país está constreñido por el INF: Estados Unidos", subrayó.

Aseguró que Rusia en 2008 comenzó ensayos con misiles de crucero con un alcance prohibido por el INF que "trató de ocultar" y que EEUU denunció en mayo de 2013 y desde entonces esto ha sido objeto de discusión con Moscú.