Casado pide "más medios" para los sanitarios mientras reivindica de nuevo bajadas de impuestos

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido este martes "más medios" para la Sanidad mientras, una vez más, ha reivindicado bajadas de impuestos como principal herramienta para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia. Tras reunirse con los principales dirigentes de la Organización Médica Colegial, Casado ha considerado que "los aplausos a los sanitarios en los balcones se tienen que traducir ahora en números y letras. Números para mejorar sus condiciones de trabajo y los medios con los que cuenta la sanidad española, y la letra para que la coordinación se mejore".

En una declaración enviada a los medios –a los que no se les ha permitido realizar preguntas–, el líder del PP ha insistido en reclamar rebajas fiscales. "Hace dos semanas Alemania lo hizo y ayer lo hizo Italia. Todos los países están intentando que el consumo se reactive, que no se despida a más trabajadores y que las empresas no cierren pagando menos", ha señalado.

Casado, además, ha vuelto a reivindicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "reconozca de una vez la cifra real de fallecidos", en la línea del argumentario enviado ayer por la dirección del PP a todos sus dirigentes en el que se les pedía que utilizaran las cifras de muertos por la pandemia contra el Ejecutivo en el primer día de la precampaña de las elecciones gallegas y vascas del 12 de julio.

"No pasa nada, todo gobierno se puede equivocar y desgraciadamente algunos gobiernos han podido ocultar información. Lo importante es que vayamos al homenaje del 16 de julio sabiendo cuántos españoles han perdido la vida. Es lo que merece la nación española", ha remarcado.

Durante su intervención, Casado se ha abierto a apoyar el decreto de nueva normalidad en el Congreso de los Diputados, aunque ha condicionado el respaldo de su grupo a que el Gobierno "se siente con el PP" y acepta sus propuestas. "Daremos certidumbre legislativa si es urgente aprobar ese decreto, pero pedimos que el Gobierno se siente con nosotros. He pedido a la exministra Ana Pastor que hable con el ministro de Sanidad en los próximos días", ha recalcado.

El presidente de los populares también ha anunciado que el PP rechazará la aprobación de un nuevo decreto del estado alarma si se producen rebrotes de la pandemia. "Frente a esos rebrotes no se puede volver solo a aplicar la excepcionalidad constitucional. No ya porque pensemos que afectaría a libertades y derechos fundamentales que nada tienen que ver con la contención de la pandemia, sino porque no sería eficaz en pleno verano convocar al Congreso de los Diputados para aprobar el estado de alarma", ha dicho Casado.

A su juicio, "hace falta un Plan B jurídico", que contemple la aplicación de leyes ya existentes para garantizar el mando único sanitario y, en su caso, restringir la movilidad ciudadana.