Casado carga contra la "ideología de género" mientras Santamaría denuncia haber sufrido machismo

El machismo ha entrado este miércoles en la campaña de los candidatos a presidir el PP. Mientras Pablo Casado ha cargado contra la que ha considerado "ideología de género", Soraya Sáenz de Santamaría ha denunciado que, a lo largo de su carrera se ha sentido discriminada y ha sufrido machismo. Además, esta última ha vuelto a utilizar su condición de mujer para defender que es la aspirante más adecuada para sustituir a Mariano Rajoy al frente del PP y el vicesecretario ha negado que el género sea una cualidad que determine la idoneidad de cargo político alguno.

"Yo no estoy en contra en que de forma sectorial haya un impulso contra la violencia de género, sino de que nos dividan en base a nuestras propias características. Si compramos que el género es un hándicap o un plus, no estamos haciendo honor a nuestros principios", ha afirmado Casado en una entrevista en Esradio, cuando ha sido preguntado por las posibilidades de que Santamaría se convierta en la primera presidenta del partido.

Respecto a lo que ha considerado como "ideología de género" se ha referido, además, como a "un colectivismo social que el centro derecha tiene que combatir".

La exvicepresidenta del Gobierno quiere, por su parte, aprovechar la perspectiva de género y durante una entrevista en Antena 3 ha recordado que "el 63% de los afiliados del PP eligió a una mujer y quieren que sea una mujer". Santamaría ha dado a entender que pese al enfrentamiento soterrado que ha mantenido durante los últimos años con la número dos del PP, algunos de los apoyos de Cospedal se han pasado a su bando. "Muchos eligieron a Cospedal y me han dicho que ahora me apoyarán a mí aunque no lo voy diciendo, hasta que lo digan ellos".

Respecto a la propuesta del Gobierno de adaptar la Constitución a un lenguaje inclusivo, Sáenz de Santamaría ha asegurado: "Hay cosas con más prioridad como la brecha salarial, la carrera profesional o la conciliación laboral de las mujeres y la violencia de género". Durante su carrera, Santamaría asegura haber sufrido también discriminación. Cuando "tenía 37 años y fui portavoz del grupo parlamentario me llamaron novicia". También ha recordado que la actitud del exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero el día del triunfo de la moción de censura del PSOE fue "muy machista y muy desagradable".