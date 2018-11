Unidos Podemos y Ciudadanos cargan contra la foto del rey Juan Carlos con el príncipe de Arabia Saudí

Unidos Podemos y Ciudadanos han coincidido este lunes en rechazar la foto captada este domingo del rey emérito, Juan Carlos I, con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, en el gran premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi.

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha calificado de "terrible" la fotografía porque a su juicio, "daña" la imagen internacional de España.

"A mí me duele, cuando ha sido la propia CIA quien ha revelado que efectivamente fue este príncipe quien ordenó el descuartizamiento de Khashoggi", ha lamentado Belarra, que ha reclamado al rey Juan Carlos que, como le pidió su partido, acuda al Congreso a dar explicaciones sobre sus negocios privados y su relación con el régimen saudí.

"Ahora más que nunca debe venir al Congreso a dar explicaciones porque no sabemos qué hay detrás de esa foto que perjudica la imagen internacional de nuestro país", ha criticado.

También el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha criticado la imagen. "No era el momento de que se produjera ese encuentro ni de hacerse esa foto", ha señalado el número dos de Rivera en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de la Permanente de la Ejecutiva. No es la primera vez que Ciudadanos critica estos encuentros de "dos antiguos amigos".

Pero ahora, como ha señalado la portavoz de Unidos Podemos, la CIA ha señalado a bin Salmán como el responsable de ordenar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí de Estambul.

Aunque las relaciones de amistad entre la Monarquía española y la Casa Real saudí son antiguas, la imagen del rey emérito con el príncipe saudí deja en una situación muy complicada tanto al rey Felipe VI como al Gobierno. Y en Ciudadanos no han dudado en censurarla.

Optimismo en Andalucía: Cs llama a la movilización



Por otro lado, Villegas, ha animado a los andaluces que estén indecisos a que no se queden "sentados en el sofá de sus casas" y vayan el domingo a votar justo cuando se entra en la recta final de la campaña de las elecciones andaluzas del 2D.

Con las encuestas a su favor, en Ciudadanos creen aún que es posible "el cambio" en la autonomía tras 40 años de gobierno socialista. "Quedan cinco días para las elecciones y hay que conseguir movilizar a los andaluces para que se produzca un cambio y ese cambio solo lo puede liderar Ciudadanos", ha sentenciado Villegas.

El número dos de Rivera no ha ocultado su satisfacción por los datos que les dan las encuestas publicadas en las últimas horas por diferentes medios de comunicación, entre ellas, la de eldiario.es. Todas ellas pronostican una subida que les llevaría a doblar su actual número de escaños (ahora tienen nueve) e incluso algunas no descartan un posible sorpasso al PP. "Las expectativas son muy buenas. Ciudadanos es el partido que más crece mientras los demás están preocupados por lo que van a perder", ha presumido Villegas.

Ante esta situación en Ciudadanos creen que puede haber posibilidad de desbancar al PSOE de Susana Díaz, evitando un pacto con la confluencia de Podemos, Adelante Andalucía, que lidera Teresa Rodríguez. "Si cunde el conformismo se corre el riesgo de que no se produzca ese cambio y siga el sanchismo campando en Andalucía aliado con Podemos". "No nos resignamos a que haya un gobierno PSOE y Podemos ni a que no haya cambio este 2 de diciembre, ha advertido el dirigente naranja. Por ello, ha pedido a los andaluces que el día de las elecciones autonómicas "vayan a votar con ilusión o con enfado". "Que nadie se arrepienta de lo que ocurra luego por haberse quedado en casa", ha insistido.

Villegas ha dejado claro que los votos que reciba su partido no van a ir destinados a apoyar de nuevo una investidura de Susana Díaz: solo se destinarán "a propiciar el cambio". "Los andaluces serán los que escribirán su historia de los próximos cuatro años", ha sentenciado.

El lunes la dirección del partido se reunirá en Sevilla desde donde harán la valoración de los resultados electorales.