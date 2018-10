Cospedal se siente "absolutamente" apoyada por el PP pese a su reunión con Villarejo: "Siempre he dicho la verdad"

No estaba claro si la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, iba a acudir este martes a votar al final del pleno del Congreso después de la polémica que han generado las grabaciones publicadas por la web Moncloa.com que demuestran que se reunió en 2009 con el excomisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión, en un encuentro secreto que tuvo lugar en la sede nacional de los populares. Finalmente, se ha presentado en el hemiciclo a última hora, y ha querido restar importancia a las cintas que demuestran su relación con el policía.

"En este tema yo siempre he dicho la verdad. A mí en muchas ocasiones me han preguntado si conocía al señor Villarejo y siempre he dicho que sí. Y también he dicho que yo en muchas ocasiones he tenido conversaciones con él", ha asegurado Cospedal, en declaraciones a la prensa. La exnúmero dos del PP ha añadido que esas relaciones las ha tenido ella "como las ha tenido muchísima gente". "Muchísimos directores de los medios en los que trabajáis vosotros, muchísimos periodistas, muchísimas personas del mundo de la política, del ámbito económico...", ha enumerado. "Yo no sé si a todos los periodistas con los que ha hablado los tendrá grabados como a mí", ha ironizado.

Lo que sí ha quedado claro, a su juicio, es que Villarejo "hablaba con muchísima gente". En ese punto, Cospedal ha querido marcar distancias con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que también fue grabada por el excomisario. "Yo sobre este extremo no he mentido nunca. La única diferencia que hay aquí es que hay unos que han mentido acerca de si conocían a esta persona y han estado con ella y otros no hemos mentido".

"No creo que ese tema tenga más trascendencia que unas conversaciones privadas que salen a la luz. No creo que haya que darle más trascendencia", ha apuntado. Cospedal no ha querido responder a preguntas sobre si es conocedora de nuevas grabaciones aunque sí ha querido recalcar que se siente respaldada por su partido. "Absolutamente", ha zanjado.