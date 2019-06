Ciudadanos levanta el veto a Vox en Madrid: Ignacio Aguado se reúne con Rocío Monasterio

Ciudadanos ha levantado el veto a Vox en Madrid y su candidato a la Comunidad, Ignacio Aguado, se ha reunido este domingo con su homóloga de la formación ultraderechista, Rocío Monasterio, para acercar posturas. Ha sido un encuentro en el que se han conocido y "han podido hablar dentro de un clima cordial", han informado fuentes de la formación naranja.

El encuentro se produce cuando faltan dos días para elegir la presidencia de la Asamblea de Madrid, que Ciudadanos se arriesga a perder sin los votos de Vox.

El viernes, Aguado manifestó que no tenía "ningún inconveniente" en sentarse con la candidata de Vox antes de este martes. Hasta entonces Ciudadanos había advertido de que no quería negociar con Vox, pero solo con sus votos puede lograr su objetivo de presidir la Asamblea. Es la única manera de conseguirlo: el presidente o presidenta de la institución se elige por mayoría absoluta y los votos del PP no son suficientes para alcanzarla.

Sin embargo, en las últimas semanas ha habido algunos desencuentros entre ambos partidos. En una entrevista, Monasterio acusó a Ciudadanos de "lanzar lejía" a Vox y afirmó que veía "muy difícil" llegar a un acuerdo.

Esta mañana, el líder de Ciudadanos en Madrid fijaba la lucha contra la violencia de género como una de las "líneas rojas" a la hora de pactar con cualquier formación. En esta cuestión, estos dos partidos mantienen posturas alejadas, dado que la formación liderada por Santiago Abascal apuesta por poner en marcha una Ley de Violencia Intrafamiliar, informa Europa Press.

Ciudadanos se arriesga a perder la silla

Antes del martes, Ciudadanos debía decidir si se sentaba con Vox, con quien según aseguraba no quería negociar, para lograr su objetivo de presidir la Asamblea de Madrid. La formación se arriesga a perder la silla de la presidencia y que quede en manos del PSOE. El reglamento marca que, si no hay mayoría absoluta, se lleva a cabo una segunda votación entre los dos nombres con más respaldo y el más votado es el elegido.

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, ya ha confirmado que el PSOE se postula para ocupar este puesto como partido más apoyado en las elecciones y que no va a negociar "nada" con Vox. Esto cierra la puerta a que los socialistas apoyen la presidencia de Ciudadanos en la institución. "Con un acuerdo entre PP y Ciudadanos no hay mayoría para poner un presidente de la Comunidad ni de la Asamblea. Solo se logrará si Vox participa en el proceso", recordó Gabilondo, que también subrayó que, sin la extrema derecha, el bloque de izquierdas (PSOE, Más Madrid y Podemos) suma más votos que el de derechas.