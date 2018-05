Esperanza Aguirre: "Jamás he llamado ni para interesarme ni para presionar en favor de Pablo Casado"

Esperanza Aguirre ha negado este miércoles que haya presionado a los profesores de Cardenal Cisneros, un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), para que aprobasen al vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, tal y como publica el diario El Mundo.

"Jamás he llamado ni para interesarme ni para presionar en favor de Pablo Casado", ha asegurado Aguirre en una entrevista en la Cadena SER. La exdirigente popular ha señalado que no sabía que Casado había dejado Icade para acabar sus estudios de Derecho en Cardenal Cisneros y ha insistido en que ella en ningún momento llamó "a nadie".

Según El Mundo, Casado habría aprobado la mitad de las asignaturas de su licenciatura (12 de 25) el mismo año en que se convirtió en diputado en la Asamblea de Madrid. Según algunos de los docentes, a partir del momento en el que Casado, que en aquel momento era el presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, logró su escaño, se intensificaron las llamadas de altos cargos del partido a la dirección del centro. Los profesores afirman que llegó a ponerse en contacto con ellos Esperanza Aguirre para decir "Oye, a ver qué haces con este muchacho, que tiene que acabar".

Aguirre ha explicado que, cuando conoció a Pablo Casado, este le dijo que estaba estudiando en Icade. Fue "bastante tiempo" después cuando le comentó que "había acabado la carrera". "Yo hasta que no ha publicado sus estudios por el tema del máster de Cifuentes no supe que lo había acabado en otro sitio", ha dicho.

"Esa información es absoluta y totalmente falsa", ha destacado Aguirre, que ha remarcado que no le ha llamado ningún periodista para confirmar estas supuestas presiones. "Yo he sido columnista de El Mundo, conozco a todo los periodistas, me podrían haber llamado", ha señalado.

"Negamos de forma tajante que haya un trato preferente"

El centro de estudios Cardenal Cisneros ha negado este miércoles que haya habido "trato preferente" con el vicesecretario del PP a la hora de cursar sus estudios o que haya podido aprobar sin examinarse.

El centro asegura que durante sus casi 50 años de historia han cursado estudios oficiales más de 30.000 alumnos y que cuenta con una comunidad académica compuesta por "un elenco de profesores de reconocido prestigio e innegable honorabilidad, que aplican con rigor y seriedad las directrices dadas por la Universidad Complutense en materia académica, como corresponde a la excelencia universitaria por la que es conocido este centro".

"Es por ello que negamos de forma tajante que se haya dado un trato preferente o de favor a ningún alumno", han señalado. Además, han añadido que también es "rotundamente falso" que alguien pueda haber "disfrutado de convalidaciones extraoficiales" en el centro, "dado que en el CES Cardenal Cisneros todas las convalidaciones han de ser aprobadas por la comisión de convalidaciones de la Universidad Complutense".

Por último, Cardenal Cisneros lamenta que ha sido "absolutamente ajeno" a la información publicada y que "en ningún caso, se ha puesto en contacto con portavoz alguno ni personal directivo" para contrastarlo.