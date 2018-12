Gaspar Llamazares dimite de sus cargos federales en IU y "llama a resistir" desde Asturias

Gaspar Llamazares dimite de todos sus cargos en IU de ámbito federal después de la difusión de unas grabaciones en las que se le escucha postularse como candidato de Actúa al margen de la propia IU. El excoordinador de la coalición, que no participaba desde hacía muchos meses en ninguna reunión orgánica, mantendrá la Portavocía en el Parlamento de Asturias y sus cargos en la dirección del Principado. En un mensaje en Twitter, Llamazares ha llamado a "reistir el desahucio de la izquierda".

Sigo comprometido con IU de Asturias y con los militantes y amigos de toda IU a los que llamo a resistir el desahucio de la izquierda.

Hay un lugar para una izquierda coherente y dialogante, respetuosa del legado de la transición y con voluntad de mejorar la vida. — Gaspar Llamazares (@GLlamazares) 24 de diciembre de 2018

La respuesta del coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha llegado también a través de Twitter: "Le han pillado y ahora dimite en diferido. Pero hace mucho tiempo que él está políticamente fuera de IU".

Lleva sin ir a los órganos de IU dos años y medio, aunque sí bajaba a menudo a Madrid para atacar a IU en los medios y para montar un partido con el que competir contra IU. Le han pillado y ahora dimite en diferido. Pero hace mucho tiempo que él está políticamente fuera de IU. https://t.co/u0I07ljdBm — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 24 de diciembre de 2018

La dimisión de Llamazares de sus cargos estatales la ha adelantado el diario asturiano El Comercio y la ha confirmado él mismo a eldiario.es. En una carta remitida a la secretaría de Organización de IU, según el mismo medio, asegura sufrir "un proceso de linchamiento y caza de brujas. En otra misiva cuyo destinatario es Alberto Garzón, Llamazares dice mantener su "firme compromiso y disposición" con Izquierda Unida de Asturias, su proyecto político y su militancia.

"Sigo comprometido con IU de Asturias y con los militantes y amigos de toda IU a los que llamo a rebelarse contra el desahucio de la izquierda", ha apuntado Llamares en declaraciones a eldiario.es. "Hay un lugar para una izquierda coherente y dialogante, respetuosa del legado de la transición y con voluntad de mejorar la vida de los trabajadores", ha añadido.

Las diferencias entre Llamazares y la dirección que encabeza Alberto Garzón vienen de lejos. En la Asamblea que eligió al actual coordinador federal de IU, Izquierda Abierta (el partido con el que Llamazares está en IU) presentó una lista alternativa a la de Garzón. Obtuvo un 4,6% de los votos.

Los audios: "Llevarnos una parte de la militancia"

El enfrentamiento se ha recrudecido en los últimos meses, después de la apuesta pública de Llamazares por el nuevo partido político Actúa, que él mismo lanzó como "espacio" hace año y medio, pero que se ha configurado como una realidad electoral al margen de IU. La dirección de Alberto Garzón ha suspendido la asignación económica de la que disfruta Izquierda Abierta precisamente por promocionar el nuevo partido.

Llamazares siempre ha defendido que su apoyo a Actúa no influía en su compromiso con IU, especialmente en Asturias, donde encabezó la candidatura en las autonómicas de 2015. Actúa ha negociado con otros partidos, como el PSOE de Madrid, su integración en listas electorales para las elecciones de mayo de 2019. Incluso se ha postulado para la candidatura de Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid.

El partido, que ha sufrido ya sus primeras escisiones, se ha planteado postular al juez inhabilitado Baltasar Garzón para las elecciones europeas de la mano de Yanis Varufakis.

Gaspar Llamazares se había mantenido hasta ahora al margen de la oferta electoral de Actúa. Pero en los audios grabados el pasado mes de mayo y difundidos la semana pasada por eldiario.es, el propio Llamazares se postula como candidato de Actúa.

En un momento determinado, Llamazares asegura a sus interlocutores: "¿Damos la patada o nos queremos llevar a una organización con nosotros? ¿Somos políticos, no? Querremos llevarnos a una parte de esa militancia para un futuro a la izquierda. No digo para Actúa, a la izquierda. Que no se quede por el camino".

Esa militancia de la que habla es la de IU Asturias, cuya dirección está enfrentada a la federal por el acuerdo de confluencia con Podemos. Las organizaciones asturianas, ambas, rechazan una alianza electoral. Tanto a nivel autonómico como municipal. Pero en Asturias hay temor a que se imponga un pacto desde Madrid pese a las garantías recibidas de que no ocurrirá.