El Gobierno pactará con Euskadi un calendario de transferencias y se abre a ceder la gestión de la Seguridad Social

Los gobiernos central y vasco han mostrado una importante "sintonía" en la reunión que han mantenido la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, para abordar las transferencias pendientes del Estatuto de Guernika. Ambas administraciones han acordado poner en marcha un calendario que se cerrará en una próxima reunión en Euskadi el 20 de febrero y que incluye la transferencia de las competencias de Prisiones. Será en ese encuentro en el que Darias le dé una respuesta al Ejecutivo vasco respecto a la gestión económica de la Seguridad Social.

"En esa reunión concretaremos y abordaremos el cronograma completo con las fechas pendientes de todas y cada una de las transferencias que quedan", ha explicado la ministra. Las dos administraciones ya habían pactado un calendario cuando Meritxell Batet estaba al frente del ministerio pero quedó en suspenso por la convocatoria electoral del 28 de abril. Ahora el consejero ha planteado un nuevo calendario que el Gobierno tiene que estudiar con el resto de ministerios afectados por esas transferencias.

"La transferencia de prisiones nunca ha sido cuestionada por el Gobierno central, siempre ha estado presente en los calendarios. El Gobierno actual tampoco la pone en cuestión", ha afirmado Erkoreka. El plan es que las dos administraciones se pongan a trabajar a través de equipos en las distintas transferencias, dichos trabajos comenzarán en marzo con reuniones donde se abordarán temas como los productos farmacéuticos, los seguros escolares y las ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por expedientes de Regulaciom de Empleo.

La que el Gobierno tendrá que estudiar en profundidad en las próximas dos semanas es la cesión de la gestión económica de la Seguridad Social, que es la más polémica de las competencias que figuran en el Estatuto de Guernika. En los cuarenta años que ha pasado desde que se aprobó esa ley orgánica no se ha dado ningún paso en esa dirección que el PNV siempre reclama.

Erkoreka ha recordado que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor de que se pueda ceder la gestión económica de la Seguridad Social siempre y cuando no se rompa con la caja única. Por eso, ha instado al Gobierno a que se puedan firmar los convenios oportunos para ponerlo en marcha. "La respuesta ha sido que tiene que contrastar dentro del Ejecutivo", ha explicado.

La ministra ha reconocido que su intención es dar una respuesta en el próximo encuentro: "Lo han propuesto y la respuesta espero poder darla en esa reunión del 20 de febrero".

Esa cita se producirá en Euskadi mientras PNV y PSE -que integran el ejecutivo vasco- se preparan para el adelanto electoral con el fin de que no coincidan los comicios con los catalanes que ha anunciado sin fecha Quim Torra. Erkoreka no ha descartado ese adelanto, pero ha dejado claro que es potestad del lehendakari, Iñigo Urkullu, y que no se ha pronunciado aún.

No obstante, ha dejado claro que la cita con las urnas para nada interfiere en la puesta en marcha de las transferencias. "La fecha de las elecciones está por fijar. Las especulaciones proliferan por doquier en el espacio comunicativo vasco. La fecha está aún por determinar", ha admitido antes de afirmar que como Gobierno estarán, a pesar de que se convocaran los comicios, "en plenas facultades y competencias hasta el momento en que se produzca la cita electoral". "Nada impide que el Gobierno siga teniendo relaciones técnico jurídicas y avanzando en las transferencias". De hecho, ha recordado que la última transferencia -la AP68- se hizo en plena campaña electoral.

También ha rechazado que influya el posterior proceso de formación de Gobierno dado que la mayoría de fuerzas políticas vascas secundan el proceso de transferencias, salvo el PP, según ha expresado.