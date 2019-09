Iglesias rechaza investir a Sánchez y pasar a la oposición: "No habría un Gobierno progresista si no estamos"

Unidas Podemos quiere terminar la partida con el PSOE que, en su opinión, se quedó a medias en julio. Retomar en el mismo punto las negociaciones que, por la premura, no permitieron un acuerdo para un Gobierno de coalición. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido este martes en la última oferta que lanzó al líder socialista, Pedro Sánchez, desde la tribuna del Congreso: aceptar la propuesta del PSOE (tres ministerios y una vicepresidencia) si se suman las políticas activas de empleo. Iglesias, en una entrevista en Carne Cruda, sí ha dejado claro que el grupo confederal no se plantea investir a Sánchez aunque no haya un acuerdo y pasar a la oposición: "No habría un Gobierno progresista si no estamos en él".

La idea de que Unidas Podemos ceda en su pretensión de compartir un Ejecutivo con el PSOE, dé su apoyo gratis a los socialistas y pase a hacer oposición desde el Congreso no convence en Podemos. Es, señalan, lo que ya hicieron tras la moción de censura. El Gobierno "a la portuguesa" que, hoy mismo, ha vuelto a rechazar Pablo Iglesias en la entrevista. "No sería viable", ha dicho el líder de Unidas Podemos. Y ha añadido: "Ya probamos la vía portuguesa y hubo que convocar elecciones porque el Gobierno no era capaz de construir mayorías. Y el PSOE cuando puede elegir, elige a la derecha antes que a nosotros".

Iglesias ha lamentado que "Sánchez está valorando seriamente ir a elecciones" el próximo 10 de noviembre. Una opción que para el líder de Unidas Podemos solo puede deparar dos escenarios: que ganen las tres derechas o volver a una situación muy similar a la actual.

Para el secretario general de Podemos, que el PSOE apueste por repetir elecciones solo tendría un objetivo: permitir un pacto con Ciudadanos y/o el PP con posterioridad. "Es lo que ha intentado todos estos meses", ha señalado, recordando las múltiples peticiones para que los partidos de Albert Rivera y Pablo Casado se abstuvieran. "Si Sánchez quiere un Gobierno de izquierdas, no se explica su obsesión por no compartir responsabilidades y compartirlo con nosotros", ha apuntado. Para añadir: "Si Ciudadanos estuviera dispuesto, Rivera sería vicepresidente. Pero la derecha no quiere. Nuestra obligación es arrastrar al PSOE a posiciones de izquierdas y vamos a trabajar para que haya un gobierno de coalición".

Iglesias ha insistido en la vocación fundacional de Podemos: gobernar. Su objetivo es "cambiar la vida de la gente", ha señalado. Y eso solo se hace, creen, desde el Ejecutivo. "A pesar de las cloacas y de todo, hemos tenido 3,7 millones de apoyos. No nos han votado para elegir el mal menor. Nuestro papel no es elegir el PP o el PSOE", ha asegurado Iglesias.

El líder de Podemos también ha desmentido que su único interés sea el de obtener cargos. "El PSOE nos ha ofrecido sillones de todo tipo", ha dicho. Iglesias se ha referido expresamente al CIS y a RTVE. Pero ha descartado la opción: "Nosotros no estamos aquí por sillones, queremos competencias para cambiar la vida de la gente".

Así, el líder de Unidas Podemos ha señalado que en la reunión que mantienen este martes los equipos negociadores de su formación y del PSOE se planteará retomar las conversaciones tal y como se quedaron en julio. "Si a la propuesta que nos hicieron se le añaden las competencias de empleo, estamos dispuestos" a aceptarla, ha dicho. "No se nos puede pedir que nos arrastremos", ha concluido.