Irene Montero: "Si para subir el SMI hay que aplaudir al jefe del Estado por respeto institucional, lo haremos"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado este miércoles que la votación en la junta de portavoces este martes en contra de la publicación del historial del torturador franquista Billy el Niño "fue un error" que le "avergonzó".

"Cuando cometemos errores los reconocemos", ha dicho Montero en la SER, "y lo de ayer fue un error que vamos a subsanar en la Mesa del Congreso. Nosotros no sólo estamos a favor de que se publique su hoja de servicios, sino de que le sean retiradas las condecoraciones por ley".

Irene Montero también ha hablado de los aplausos de la bancada azul de Unidas Podemos a Felipe VI, mientras los escaños del grupo parlamentario no lo hacían: "Se trata de respeto institucional, si para subir el SMI y aprobar una ley integral de protección a las libertades hay que aplaudir al jefe del Estado, haremos. No es que hayamos cambiado de opinión".

En este sentido, Montero también justificó el apoyo a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, cuya dimisión había pedido Unidas Podemos en el pasado cuando se publicaron conversaciones suyas con el comisario Villarejo: "Pidió perdón por eso, y su nombramiento es una decisión que compartimos por ser parte del Gobierno".

Prostitución

Montero, preguntada por la acumulación de asesinatos machistas en el mes de enero, ha afirmado que se necesita "dinero y recursos", además de una "ley integral de protección de libertades sexuales lo antes posible", que está preparando su ministerio: "No solo planteamos una reforma penal [el sí es sí], también hablamos de educación. No pasa solo por endurecer o cambiar las penas, sino que es necesario un cambio social para que los hombres entiendan que no pueden violar a una mujer".

En relación a la prostitución, Montero ha reconocido que "la trata es un problema, pero también un compromiso de Gobierno. Estamos haciendo un trabajo riguroso para conocer hasta el último detalle: queremos decir las cosas cuando podamos hacerlas y no antes, para no perder credibilidad".

La ministra de Igualdad ha afirmado que todos los gobiernos anteriores "han tenido dificultades para atajar la prostitución. No me gustaría decir muchas veces que soy abolicionista, y no poder legislar para avanzar en la erradicación de la prostitución. Forma parte del acuerdo de gobierno la ley contra la trata, porque es una prioridad igual que la redistribución de la riqueza. De hecho, la ley integral de protección también atañe a las prostitutas, que podrían acogerse a ellas como víctimas".