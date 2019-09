El salto de Más Madrid a la política nacional agrava la crisis de Equo

La irrupción de Más Madrid en el tablero nacional vuelve a hacer mella en la fragmentada Equo. La formación ecologista que atraviesa una dura crisis se debate entre los que apuestan por repetir la alianza electoral con Unidas Podemos y quienes simpatizan con la formación de Íñigo Errejón. El coportavoz de Equo y cara más visible de la formación, Juan López Uralde, arremetía este domingo contra otra de los pesos pesados del partido Inés Sabanés por ejercer de portavoz de Más Madrid en la asamblea en la que se ha decidido que el partido concurrirá a los comicios de noviembre.

"En los estatutos de Equo no se permite la doble militancia. Mucha gente de Equo no está de acuerdo con la presencia hoy de gente de equo Madrid en lo de Errejón", lanzaba en su cuenta de Twitter el diputados de Unidas Podemos.

En los estatutos de @equo no se permite la doble militancia. Mucha gente de Equo no está de acuerdo con la presencia hoy de gente de @equomadrid en lo de Errejon. — Juan López de Uralde (@juralde) September 22, 2019

Durante la asamblea celebrada este domingo entre las bases de Más Madrid, la edil de la formación en el Ayuntamiento de Madrid ha sido la encargada de atender a los medios tanto a la entrada como a la salida del acto. Sabanés ha sido la encargada de anunciar la decisión por abrumadora mayoría de la militancia que ha apostado por una candidatura a nivel nacional del partido de Errejón.

"Más Madrid no es una confluencia, es un partido, ¿de qué partido eres, de Errejón o de Equo?", critica Uralde en declaraciones a eldiario.es. "No existe un acuerdo de coalición con Más Madrid. Tienen que decidir si están en Más Madrid y en Equo y lo que parece es que están militando en dos partidos e incumplen los estatutos", insiste el exdirector de Greenpeace España y cofundador de Equo.

Sobre si las personas de Equo Madrid que este domingo estaban presentes en el acto de Más Madrid pueden ser expulsadas, Uralde cree que no pasará nada al ser una posición que comparte la dirección de la formación ecológica regional: "La ejecutiva está posicionada a favor suyo y por eso no va a ocurrir nada".

No es la primera vez que la ruptura de Errejón con Podemos genera divisiones dentro de la federación madrileña y la estatal. En los comicios autonómicos, la militancia madrileña de Equo eligió formar parte de una candidatura conjunta con Más Madrid para las elecciones autonómicas de mayo frente a la opción de sumarse a Podemos.

Ahora que hay repetición electoral y Más Madrid ya ha dicho que concurrirá, el debate de a quién sumarse vuelve a dividir a Equo. Para Uralde la decisión se tomó en la asamblea extraordinaria de noviembre de 2018 y solo en un formato similar esto podría deshacer esa decisión que se tomó por unanimidad. "No me planteo otra decisión que ir con Unidas Podemos y si se toma otra decisión yo no estaré", defiende el coportavoz de Equo que abandonaría su formación si se decide romper la confluencia con Unidas Podemos.

Hay convocada para el próximo 27 de octubre otra asamblea extraordinaria pero a juicio de Uralde no da tiempo a hacer un cambio de alianzas con las elecciones ya convocadas. Pero lo cierto es que no sería la primera vez que se produciría una ruptura en la formación a las puertas de unos comicios.

Ya ocurrió en mayo en las elecciones europeas cuando a 24 horas de que se cerrase el plazo legal para registrar las coaliciones electorales, la dirección de Equo saltó por los aires tras conocerse el resultado de un referéndum convocado entre las bases del partido ecologista y cuyo resultado abogaba por romper la alianza sellada con Podemos e IU y apostar por una nueva con la coalición liderada por Compromís. Finalmente la candidatura de Equo se partió en dos y la división interna les dejó fuera de las europeas.