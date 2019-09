El PSOE reitera que Sánchez solo irá a la investidura con los apoyos garantizados e Iglesias confía en su última llamada

Carmen Calvo asegura que Sánchez no aceptará un encargo del rey si no tiene los "apoyos previos" para que la investidura salga adelante El PSOE deja la pelota encima del tejado de Unidas Podemos, a quien emplaza a considerar su última oferta, aunque no rechaza sus votos 'gratis' Pablo Iglesias llamará al presidente en funciones para intentar desbloquear la situación