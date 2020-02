Pablo Casado: "La credibilidad está por encima de las modas y esa va a ser la estrategia del PP"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha desvelado este lunes cuál será una de las líneas de actuación que marcarán su labor al frente de la oposición al Gobierno. "La credibilidad está por encima de las modas y esa es la que va a ser nuestra estrategia", ha explicado el líder de los populares durante una entrevista en la segunda edición del Telediario de TVE.

Preguntado sobre cómo piensa hacer frente a Vox, principal partido con el que el PP se disputa al electorado más a la derecha, Casado ha defendido que frente al resto de fuerzas conservadoras la suya "ha tomado la iniciativa. Además de la iniciativa tenemos la solvencia que tenemos".

El líder popular también ha criticado a la extrema derecha porque, según él, como al "en las elecciones le venía muy bien que se hablara de Franco", al igual, ha dicho, que al PSOE. "Tienen intereses parecidos", ha señalado, para añadir que "hay temas en los que polarizar la sociedad le viene bien a quien está gobernando".

Pese a esas apelaciones a la credibilidad, Casado ha comparado durante la entrevista las situaciones procesales del president de la Generalitat, Quim Torra, y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz. El exregidor, ha sostenido, "se negó a dejar la Alcaldía y tuvo que intervenir la administración" para echarlo. Sin embargo, la única intervención del Gobierno en la ciudad malagueña se realizó cuando Muñoz ya había sido derrocado por una moción de censura y ejercía como alcaldesa Marisol Yagüe.

También ha asegurado que su partido prevé presentar este martes una denuncia por "usurpación de funciones" contra Torra, quien, a su entender, ya no es presidente de la Generalitat tras su inhabilitación y perder su escaño en el Parlament. Casado ha solicitado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que lo cese "si sigue ostentando una función que ya no le representa".

"Lo que debería hacer Sánchez es removerle", ha manifestado Casado, que ha criticado que el presidente del Gobierno vaya a reunirse este jueves con Torra en Barcelona y ha achacado esta situación a que el Gobierno de coalición "depende de los independentistas" para poder gobernar.

Respecto a los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez con fuerzas nacionalistas e independentistas para garantizar la gobernabilidad, Casado ha considerado que "es como si el presidente de Coca Cola se aliara con aquellos que quieren que se acabe la Coca Cola".

Casado ha reconocido, asimismo, que su relación con Sánchez está completamente rota. Al ser preguntado sobre la necesidad de un acuerdo entre el Ejecutivo y el PP para renovar la dirección de RTVE, el líder de los populares ha asegurado que el presidente del Gobierno no le ha llamado para hablar sobre esa renovación ni para ninguna otra como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en situación de interinidad desde 2018: "A mí no me ha llamado ni para eso ni para nada".