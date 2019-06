Pablo Casado: "No podemos apoyar la investidura, pero sí que podemos dar estabilidad a la legislatura"

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido en que no facilitará la investidura de Pedro Sánchez, con quien se reunió en Moncloa el pasado lunes y le trasladó esa idea. A lo que sí está abierto el presidente del Partido Popular es a llegar a entendimientos "de Estado". "No podemos apoyar la investidura, pero sí que podemos dar estabilidad a la legislatura", ha afirmado en declaraciones a los periodistas.

"No depende de nosotros la gobernabilidad en España. Pedro Sánchez no puede seguir proyectando la responsabilidad en el resto de partidos y actuar como si tuviera mayoría absoluta", ha dicho Casado, que ha recordado que con 123 escaños, pese a ganar las elecciones, sería el presidente con menor apoyo parlamentario de su partido de la historia (Mariano Rajoy no llegó a gobernar con ese resultado y tras la repetición electoral fue presidente con 137 escaños).

"El PP no puede facilitar la investidura porque no sería bueno para España. España se quedaría sin alternativa", ha continuado Casado, que ha recordado que el lugar en el que le han colocado las urnas es la "oposición" que considera "constructiva". "Le hemos dicho que igual que no podemos apoyar la investidura, sí que podemos dar estabilidad a la legislatura", ha afirmado. Sánchez lo que le reclama es la abstención para que la legislatura eche a andar.

Para Casado, esa estabilidad pasa por aceptar los "cinco pactos de Estado" que Sánchez le propuso hace meses, cuando llegó a Moncloa gracias a la moción de censura, "y le recordamos los pactos de Estado que le ofrecimos", Esas propuestas pasan por que "se cumpla la ley en Catalunya" con el 155 e de "estabilidad presupuestaria" –si Sánchez renuncia a cuestiones como bajar los impuestos, según ha dicho–. "Hemos añadido un tercer punto que es Navarra: no se puede llegar a un acuerdo ni por activa ni por pasiva de Bildu", ha dicho Casado, que pone como condición que el PSOE no gobierne la comunidad foral gracias a la izquierda abertzale.

Sobre los acuerdos postelectorales, Casado se ha situado en medio de los tiras y aflojas entre Vox y Ciudadanos. "Tengo que agradecer la generosidad de Ciudadanos y Vox a la hora de llegar a acuerdos". En cuanto a las propuestas de la extrema derecha, el líder del PP ha asegurado que "es compatible mantener las ayudas para paliar la violencia contra las mujeres con que haya programas contra la violencia contra jóvenes y ancianos en lo que es la violencia doméstica, que son dos cosas distintas", ha rematado.