Pablo Iglesias pide a Pedro Sánchez que no renuncie a los indultos: "No debe excluir ninguna vía legal"

El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha desmarcado de la línea definida ayer por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, quien expresamente planteó un "cumplimiento íntegro de las penas" para los condenados por la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo. El secretario general de Podemos ha advertido este martes en Zaragoza de que el PSOE podría utilizar la sentencia sobre el procés publicada ayer por el Tribunal Supremo "como excusa perfecta para gobernar con el PP".

"Calcularon que solo se iba a hablar de Catalunya y de la momia [en referencia a la exhumación de Franco]. Lo usan como escusa. Se está orquestando un pacto de Gobierno entre el PP y el PSOE. Y como están de acuerdo en Catalunya, por la misma no se deroga la reforma laboral, no se suben los impuestos a los ricos, no se publica la lista de amnistiados fiscales y no se afronta el cambio climático", ha defendido Iglesias en un acto de precampaña.

Iglesias ha reconocido la importancia tanto de la sentencia sobre Catalunya como de la exhumación del Valle de los Caídos de los restos del dictador Franciso Franco y su posterior traslado a un cementerio. Pero ha lamentado que "los relatores" de la Moncloa pretendan que la precampaña y la campaña giren exclusivamente alrededor de esos temas como fórmula para que Pedro Sánchez remonte en las encuestas.

El candidato de Unidas Podemos ha recordado que Pedro Sánchez "ganó unas primarias hablando de fraternidad, de plurinacionalidad y de diálogo", pero que dos años después "es imposible distinguirlo del PSOE de Susana Díaz, que apuesta por gobernar con el PP y por sumar eventualmente, si es que pinta algo, a Ciudadanos en el último minuto".

El secretario general de Podemos ha calificado el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de "triunfo para la democracia". "Pero la gente no es idiota", ha añadido. "Los restos de Franco están en el aparato del Estado y en buena parte de los poderes económicos de este país", ha dicho. Pablo Iglesias ha defendido que "en las faldas del franquismo creció una oligarquía económica que no tiene nada de emprendedora, que ha hecho sus millones por estar cerca del poder". "No basta con trasladar los restos de la momia", ha insistido. "Hace falta una tutela judicial efectiva para las víctimas [del franquismo] y desfranquistizar los poderes económicos crecidos a la sombra de una dictadura".

En una entrevista posterior en La Sexta, Iglesias ha sostenido que "el Gobierno no debe excluir ninguna vía legal", en referencia al hipotético indulto que podrían solicitar los condenados por el Supremo. "Se indultó a terroristas como Vera y Barrionuevo y a Armada, autor del golpe de Estado del 23F", ha recordado el líder de Unidas Podemos.

Iglesias ha planteado que los beneficios penitenciarios están recogidos por la ley y se ha preguntado por qué se le pueden aplicar a presos como Iñaki Urdangarin, pero no ahora. "Los que se han ido de rositas son los corruptos", ha espetado sobre la posibilidad de que finalmente se les pudiera reducir alguna pena a los políticos catalanes.

El dirigente de Podemos ha defendido que, si estuvieran en el Gobierno fruto de un acuerdo de coalición con el PSOE, actuarían "con lealtad y sentido de Estado". Pero que "la actitud sería más democrática y menos sobreactuada", en referencia a la declaración institucional de Sánchez.

Respuestas al "miedo a la desaceleración económica"

Pablo Iglesias ha estado acompañado en el acto por Pablo Echenique y Marta Abengoechea, cabezas de cartel de Unidas Podemos por Zaragoza. Allí ha reclamado al resto de partidos que no basen su campaña solo en los dos temas que, de momento, están copando la agenda mediática. Porque, ha dicho, "mientras tanto la realidad avanza".

"Y la realidad es una desaceleración económica", ha señalado. Este mismo martes, el Gobierno ha reducido una décima su previsión de crecimiento económico para 2019.: significa miedo, inseguridad riesgo.

"Los servicios públicos están en riesgo", ha advertido. "La sanidad, la educación, las ayudas a la dependencia", ha añadido. Y eso se concreta, ha expuesto, en "riesgos de desahucio e inseguridades para muchas familias para llegar a fin de mes". "Significa miedo por no poder pagar el alquiler; a tener que pasar la vergüenza de no poder comprar el material escolar a sus hijos; a tener que dejar la universidad por no poder pagar la matrícula; o a que te echen del trabajo. "Eso significa la desaceleración económica".

"Estos deberían ser los temas de campaña", ha reclamado Iglesias. "A esto deberían responder las fuerzas políticas. Qué están dispuestas a hacer para responder a estos miedos", ha insistido.

Iglesias ha reclamado el voto para Unidas Podemos porque el 10N, ha dicho, está en juego si el "Gobierno se atreve a hacer lo necesario para dar seguridad a la gente, quién se atreve a hacer lo necesario contra el miedo que provoca la desaceleración económica". "Lo que hacen PP y PSOE ya lo vimos: desahucios y precariedad. Con las misas recetas no se puede afrontar la desaceleración", ha concluido.