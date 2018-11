Pedro Sánchez respalda "absolutamente" a Borrell tras la multa por usar información privilegiada en Abengoa

Pedro Sánchez no va a dejar caer a su ministro de Exteriores, Josep Borrell, tras la multa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el uso de información privilegiada cuando era consejero de Abengoa. Fuentes de Moncloa aseguran que el presidente respalda "absolutamente" al jefe de la diplomacia.

El BOE ha publicado este martes la multa de la CNMV por un importe de 30.000 euros que el organismo le impuso como sanción por la venta de 10.000 acciones de la multinacional cuando era consejero valoradas en 9.030 euros. El ministro decidió no recurrir esa sanción al entender que sería un conflicto de intereses porque la decisión la tendría que tomar el Ministerio de Economía del gabinete al que pertenece. "Es la consecuencia lógica", ha expresado sobre la multa que ha trascendido este martes, informa EFE.

Borrell siempre ha negado que usara información privilegiada en la venta, aunque reconoció que "no fue adecuada por el momento en el que se produjo y por la apariencia de irregularidad que pudo generar". "Fue un error, una falta administrativa, según la legislación española y que no afecta a las condiciones de idoneidad para ejercer mi función ministerial", añadió cuando trascendió la sanción de la CNMV.

En Moncloa restan importancia a la multa impuesta por la CNMV y aseguran que el ministro tiene el apoyo absoluto de Sánchez. Borrell es uno de los pesos pesados del Ejecutivo de Sánchez por su experiencia pasada y también por el perfil para un sector importante de los votantes socialistas por su posición en Catalunya.

De hecho, el presidente baraja el nombre del ministro como cabeza de lista para las elecciones europeas, según fuentes socialistas próximas a Borrell, pero él mismo lo descarta. Sánchez tenían en mente tirar del dirigente catalán después de que trascendiera su multa por el uso de información privilegiada.

Borrell es uno de los ministros que más rechazo genera desde el principio en los aliados de Sánchez. La semana pasada protagonizó un enfrentamiento con ERC en el Congreso durante la pregunta de Gabriel Rufián, que acabó expulsado del Hemiciclo. Borrell acusó a uno de los diputados independentistas de haberle escupido mientras salía acompañando a su compañero de filas. Ya entonces Rufián pidió la dimisión del titular de Exteriores.

También Unidos Podemos exige el cese de Borrell. "No se puede permitir un ministro sancionado por vender acciones con información privilegiada –ha expresado Pablo Iglesias–. "Respeto a Borrell por su inteligencia y su altura política y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos. Hoy tiene la oportunidad de dar ejemplo".

El presidente del PP, Pablo Casado, ha considerado la multa impuesta a Borrell de algo "gravísimo" y ha exigido que el ministro acuda al Congreso de los Diputados "inmediatamente a dar explicaciones". A su juicio el ministro "está deslegitimado para seguir en el Gobierno", informa Iñigo Aduriz. "El mismo baremo de exigencia que pedía Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, que lo aplique a su ministro", ha pedido Casado. "Señor Sánchez, ¿a qué espera usted para cesar a sus ministros?", ha añadido.

Ciudadanos ha registrado este martes en el Congreso la petición de comparecencia de Borrell para que explique la venta de acciones de Abengoa. La portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, ha señalado en un acto de campaña en Andalucía, que sería “muy grave” que Borrell “haya mentido a los españoles diciendo que no había cometido ninguna infracción”. Arrimadas ha recordado que la noticia que acaba de conocerse afecta a otro ministro de Sánchez por lo que no es “una caso aislado, es que el Gobierno de Sánchez, que lleva cinco meses aunque a algunos nos parezcan que lleva cinco años, no para de tener problemas con sus ministros”, informa Carmen Moraga.

“Queremos llegar hasta el final. Es un tema muy feo y muy grave. Sería muy preocupante que Borrell hubiera mentido pero vamos a darle la oportunidad de que se explique”, ha añadido Arrimadas. Además, Ciudadanos ha presentado una interpelación al ministro sobre el Brexit y el acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar.