Sánchez apuesta por acabar la legislatura pese a la debilidad parlamentaria: "No vamos a aguantar, vamos a avanzar"

"Aguantar, no; avanzar, sí". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado su intención de completar la legislatura en su primera rueda de prensa en solitario en La Moncloa desde que llegó al Ejecutivo central hace dos meses. Sánchez se ha reafirmado en la postura tras tener que encajar su primera derrota parlamentaria cuando el Congreso tumbó la semana pasada la nueva senda de estabilidad. Nada en estos dos meses le ha supuesto un disgusto, según ha asegurado: "Sabíamos que iba a ser difícil, pero no es imposible. La debilidad que más preocupa a este Gobierno es la del estado de bienestar".

Sin embargo, esa situación de debilidad llevó al Ejecutivo a zanjar el debate sobre un eventual adelanto electoral con la promesa de que llevará al Parlamento un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Su aprobación será, según miembros del Gobierno, el punto de inflexión para la duración de la legislatura, aunque Sánchez ha evitado decir si un fracaso en la aprobación de las cuentas públicas sería el momento de llamar a las urnas.

"Si yo fuera a una negociación con el ánimo de que no va a salir sería como si fuera un jugador que sale a un partido pensando que no lo va a ganar. Lo vamos a jugar. Apelo a la responsabilidad de todos", ha dicho el presidente, que admite que el Gobierno "hace lo que parlamentariamente es posible hacer". "Si tuviéramos otra situación, haríamos otras cosas", ha reflexionado sobre su reconocimiento de que no tiene la fortaleza para derogar íntegramente la reforma laboral, aunque ha enfatizado que se van a "eliminar las cuestiones más dañinas" para las que sí logra consenso.

Dardos al PP sobre Catalunya

En este sentido, Sánchez ha pedido al presidente del PP, con quien se reunió este jueves, que rebaje su oposición frontal, especialmente ante el conflicto en Catalunya. " Hago una p etición expresa de que nos apoyen algo más en la solución política con visión de Estado de una crisis de la cual no han sido ajenos", ha espetado en la rueda de prensa, donde ha recordado que el PSOE "apoyó al Gobierno de España cuando estaba presidido por Mariano Rajoy" y ha pedido "lealtad". También ha recordado que las consultas del 9-N y del 1-O se produjeron durante los mandatos de Rajoy. "Los que está pidiendo la ilegalización de la convocatoria de estas consultas no la pidieron cuando estaban en el Gobierno", ha zanjado.

Sobre las propuestas de Casado, que también plantea la prohibición de los indultos a los condenados por rebelión, Sánchez ha reiterado que el Gobierno "no quiere abrir ninguna vía judicial más" porque la solución, ha apuntado, debe ser "política" y pasa por la votación de un nuevo Estatut y la reforma constitucional. De hecho, el Ejecutivo ha enfriado la propuesta del socialista cuando era jefe de la oposición de modificar la tipificación de la rebelión para adecuarla a los movimientos de los independentistas en los meses de septiembre y octubre.

La monarquía "ejemplar" de Felipe VI

"Se están formalizando las relaciones instituciones. Eso me parece de una importancia política fundamental", ha reivindicado, al ser preguntado por el ofrecimiento del líder popular, Pablo Casado, de apoyar con su mayoría absoluta en el Senado una eventual aplicación del 155. No obstante, en el Gobierno son conscientes de que la posición del Govern puede variar a tenor de las declaraciones de los últimos días en las que avisan a Sánchez de que el "diálogo" debe avanzar hacia la autodeterminación. El presidente ha dejado claro en una conversación informal con los periodistas tras la rueda de prensa que el conflicto no se va a resolver hasta dentro de años y que no habrá una solución esta legislatura: "Encauzar y normalizar las cosas. Ahí nos vamos a quedar".

Sánchez ha confirmado que asistirá al homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils a mediados de agosto junto al rey de España, Felipe VI. "Es un aniversario que exige de todos. Así es y espero que sea. El Gobierno va a estar presente. El Jefe del Estado también. No hay más tela de la que arde".

Preguntado por su posición en 2014 respecto a eliminar prerrogativas a la monarquía, como la inviolabilidad, ante la investigación que afecta a Juan Carlos I por presuntas actividades delictivas durante su mandato, Sánchez ha evitado pronunciarse claramente, aunque ha destacado el cambio en la Corona: "Tenemos una monarquía renovada y ejemplar en la figura de Felipe VI". "También, también", ha respondido posteriormente sobre la ejemplaridad de su padre.

También ha apoyado al director general del CNI, Félix Sanz Roldán, en sus explicaciones sobre las grabaciones de la supuesta amante de Juan Carlos I, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein. "Son las que son y las respaldamos", ha aseverado.

Un mando único para la frontera sur

El presidente del Gobierno ha reservado para esta cita previa a las vacaciones anuncios en materia de empleo, lucha contra la violencia de género y migraciones. Su comparecencia ha reconocido que se deja para después de verano la exhumación de los restos de Franco. "Lo vamos a hacer muy pronto. Si hemos esperado 40 años, esperar unas semanas... Lo importante es que se haga con todas las garantías", ha confirmado tras adelantar hace semanas que su intención era llevarlo a cabo en julio.

Entre los anuncios más destacados, Sánchez ha desgranado la creación de un "mando único para la coordinación operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" en la frontera sur y en el Estrecho de Gibraltar. Esta nueva figura, aprobada a través de real decreto, pretende "centralizar" las actuaciones "protegiendo la vida de los migrantes y respetando su dignidad". También ha anunciado Sánchez un nuevo plan de "choque" por valro de 30 millones para "la cooperación con el reino de Marruecos" para el "reforzamiento a pie de playa y un nuevo servicio de acogida y emergencia".

Como ya avanzó la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, el Consejo de Ministras ha aprobado un real decreto con las "medidas más urgentes" del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha hecho efectiva la transferencia de 120 millones de euros a comunidades y ayuntamientos para ponerlo en marcha. Aunque en su intervención no ha desgranado las medidas aprobadas, la vicepresidencia ha informado en un comunicado de que incluye medidas como la consideración de víctimas de violencia machista a las mujeres que no hayan denunciado.

En material laboral, Sánchez ha anunciado la aprobación de un real decreto para "combatir el uso fraudulento de la figura del falso autónomo". Esta nueva regulación, según ha explicado Sánchez, hará "aflorar cerca de 40.000 empleos que se van a integrar en el régimen general de la Seguridad Social".

Su comparecencia se ha producido un día después de que el CIS publicara el barómetro que le otorga al PSOE la primera posición con un margen de nueve puntos sobre PP y Ciudadanos. Preguntado por esta cuestión, Sánchez ha criticado a los que "ponen en duda las encuestas que antes reivindicaban como prueba del algodón" y ha afirmado que su Gobierno toma los resultados, que les "anima a continuar con el camino emprendido", "con distancia". Sánchez no tiene en el horizonte la convocatoria de elecciones.