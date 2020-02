Sánchez propone que la mesa de diálogo se reúna el próximo lunes y Torra critica que lo anuncie de forma "unilateral"

Choque entre Moncloa y la Generalitat por la constitución de la mesa de diálogo. Pedro Sánchez ha propuesto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que la mesa de diálogo se constituya el próximo lunes 24, según ha adelantado Servimedia. Esa es la proposición que el Gobierno ha hecho pública sin tener el visto bueno del presidente catalán, que ha mostrado un gran malestar por la difusión "unilateral" de una fecha "sin acuerdo".

La intención del Ejecutivo es que la mesa de negociación entre gobiernos que pactaron PSOE y ERC se reúna antes de que acabe el mes de febrero, tal y como acordaron Sánchez y Torra en su encuentro en Barcelona el pasado día 6. En esa cita, los mandatarios se emplazaron a cerrar los detalles a través de sus equipos técnicos. Desde entonces, el Gobierno aseguraba que los gabinetes estaban cerrando los detalles. Sin embargo, tras la filtración de la propuesta de Sánchez, desde presidencia de la Generalitat han reprochado a través de un comunicado que "Moncloa aún no ha comunicado cuál es su equipo técnico para prepararlo".

"Presidencia del gobierno ha propuesto a la Generalitat de Catalunya que el próximo lunes, día 24 de febrero, se constituya la Mesa de Diálogo entre gobiernos en Moncloa", ha informado el Ejecutivo en un mensaje enviado a los medios de comunicación.

La reacción de Torra ha llegado apenas unos minutos después. "El gabinete del presidente Sánchez ha llamado al gabinete del presidente Torra para decir que querían anunciar la fecha del 24 de febrero. Para favorecer el diálogo, se les ha pedido explícitamente comunicarla conjuntamente cuando la fecha estuviera acordada y no hacerlo unilateralmente", dice la nota difundida desde la Generalitat. "Lamentamos que Moncloa haya anunciado una fecha sin ningún acuerdo ni teniendo en cuenta la agenda del presidente Torra", zanja el comunicado en el que el equipo de Torra asegura que su intención sigue siendo la de "acordar una fecha".

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, también ha mostrado el enfado al revelar que la llamada de Moncloa con la propuesta se ha producido diez minutos antes de que se filtrara a la prensa en lo que ve un intento de "imponer" por parte del Gobierno la fecha. Ahora hay que ver si de miércoles para lunes en las agendas de personas muy ocupadas como son los presidentes se puede encajar esta mesa, pero en cualquier caso por nosotros no quedará", ha asegurado.

Su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, ha dejado claro su deseo de que la mesa se reúna cuanto antes y ha intentado quitar hierro al desencuentro entre Moncloa y el Palau. "Entiendo que Moncloa propone una fecha, ahora hace falta que los gabinetes la concreten. Sin más", ha expresado al acabar la sesión parlamentaria.

ERC y Moncloa ven "excusas" en la actitud de Torra

En la negociación de la puesta en marcha de la mesa de diálogo hay discrepancias, como ha quedado patente en las últimas horas. La fundamental es la exigencia de la parte de JxCat del Ejecutivo catalán de que haya un mediador que el Gobierno rechaza. ERC tampoco quiere esa figura al entender que genera "presión" y ve en la exigencia una "excusa" para intentar frustrar el diálogo.

Moncloa ha informado de la propuesta que Sánchez ha formulado a Torra ante la imposibilidad de cerrar una fecha concreta con el Govern un día después de que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, asegurara que comunicarían cuándo se reuniría la mesa una vez estuviera pactado con la Generalitat. "En el momento que conozcamos día y hora, lo daremos a conocer", afirmó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En el Gobierno creen que JxCat está poniendo pegas a la mesa de diálogo a raíz del mediador siguiendo "intereses electorales" ante la pugna con ERC de cara a los comicios catalanes que Torra ya ha dicho que adelantará una vez que se aprueben los presupuestos en el Parlament. Por su parte, los republicanos reclaman a sus socios de gobierno que no busquen "excusas" para boicotear la negociación que aspiran a emprender con el Ejecutivo de Sánchez. Para ERC la figura del relator no es una condición dado que Moncloa ha dejado claro que no la acepta esta vez. "No entendemos que la figura sea necesaria, los testigos del diálogo deben ser todos los ciudadanos", zanjó Montero el martes. "Respeto las ideas de cada cual, lo que no voy a hacer es meter más presión a una mesa que ya tiene demasiada presión", ha afirmado Rufián.

La otra incógnita es quiénes formarán parte de la mesa de diálogo. Inicialmente Sánchez reservó a los ministros socialistas esa conversación, pero finalmente incluirá al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Torra encabezará la delegación de la Generalitat en la que se da por hecho estará también el vicepresidente, Pere Aragonès.