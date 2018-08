Podemos, ante la negativa del Gobierno a renegociar el déficit: "Estamos en el mismo punto que hace mes y medio"

La respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez al documento remitido por Unidos Podemos para intentar acercar posturas ante la negociación del paquete presupuestario de 2019 ya ha llegado. Y desde Podemos la recepción no ha podido ser más fría. El diputado Txema Guijarro ha calificado el contenido de "decepcionante", ha criticado la falta de concreción del Ejecutivo y ha lamentado su rechazo a renegociar el objetivo de déficit para los próximos años y a derogar la Ley de Estabilidad, que permite al PP bloquear en el Senado la senda presupuestaria.

"Estamos en el mismo punto que hace mes y medio", ha apuntado el diputado en una rueda de prensa celebrada en la sede de Podemos. Es decir, que el Gobierno no tendría los 67 votos del grupo confederal para sacar adelante la inminente votación sobre la senda de estabilidad que se tiene que celebrar en el Congreso y el Senado.

Esos 67 votos no garantizan la aprobación de la propuesta del Gobierno, que necesitaría recabar el apoyo de ERC y del PDeCAT en el Congreso y, además, sufriría una segura derrota en el Senado, controlado por el PP. Pero serviría para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no luciera la debilidad con la que se saldó la votación de hace un mes, cuando el PSOE solo sumó a sus propios diputados los cinco del PNV.

Guijarro ha recordado los puntos que Unidos Podemos propuso en el documento que remitió al Gobierno la semana pasada: Modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria (que permite el bloque del Senado); renegociar el déficit de 2019 con Bruselas; derogar los reales decretos de 2012 que limitaban el acceso a la sanidad, la dependencia y la educación públicas; flexibilizar la regla de gasto municipal para que puedan desarrollar políticas sociales; y aumentar los ingresos del Estado "sin subir un euro a las clases medias y trabajadoras".

Según la versión de Podemos, el Gobierno solo ha respondido a las dos primeras cuestiones. Y con un no. "La respuesta inicial del Gobierno no concreta ningún compromiso para acabar con la austeridad en nuestro país y no se mueve un ápice de aus posiciones iniciales". En los otros planteamientos, Podemos solo ha encontrado "vaguedades y lugares comunes".

Por eso, Guijarro ha tachado la respuesta de "decepcionante" y ha anunciado que, en este momento, el sentido del voto de su grupo no cambiará sobre la votación del 27 de julio.

Próxima reunión Gobierno-Unidos Podemos

Guijarro ha pedido al Ejecutivo que, como hicieran ellos, hagan público el documento que les ha remitido. "Por transparencia", ha dicho, y por un "sano ejercicio democrático" que permitiría a la ciudadanía conocer lo que ha calificado de "omisiones envueltas en buenas palabras".

El secretario general del grupo confederal ha pedido al Gobierno que concrete "medidas, partidas y plazos" que está dispuesto a negociar si quiere el apoyo de sus 67 diputados.

Guijarro ha anunciado una próxima reunión entre representantes del Gobierno y del grupo parlamentario, aunque sin informar de la fecha en la que se celebrará.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reúne este miércoles con los consejeros homólogos de las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahí se conocerá de forma oficial los números que aporta el Gobierno.

Pase lo que pase en esa reunión, Unidos Podemos acudirá a la reunión con el Ejecutivo. "Vamos a acudir a las reuniones a las que nos convoque el Gobierno. Siempre con el ánimo de alcanzar acuerdos. Vamos a ser responsables con la tarea que nos toca y alcanzar acuerdos concretos que permitan financiar políticas", ha apuntado Guijarro.

El diputado de Podemos ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que no gobierne "con trabas". "No hablo solo de Unidos Podemos. No tiene mayoría y está muy lejos de ella, lo que obliga a que todas y todos nos atengamos a esta situación", ha señalado.

Guijarro ha asegurado que aunque el Gobierno pierda la votación de la senda presupuestaria la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 se mantendría abierta. "Nosotros queremos unos presupuestos cuanto antes. No renunciamos a la posibilidad de obtener nuevas cuentas públicas. Esperamos que antes de fin de año".