Rajoy sobre Zaplana: “Esta es una de las noticias que no me hubiera gustado que se hubiera producido nunca”

Debía ser una tarde de gloria para Mariano Rajoy, tras conseguir sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018, pero en la rueda de prensa que ha ofrecido en el escritorio del Congreso, tras la votación, el presidente del Gobierno ha comparecido cariacontecido. La detención de Eduardo Zaplana, con quien Rajoy compartió mesa del Consejo de Ministros bajo el mandato de Aznar, no ha tardado en salir a colación. “Esta es una de las noticias que no me hubiera gustado que se hubiera producido nunca”, ha dicho el presidente.

Rajoy ha querido desmarcarse de los últimos acontecimientos: "Desconozco los hechos que se hayan podido producir. Esperemos a lo que de digan la Justicia y el propio Eduardo Zaplana", ha añadido.

A la pregunta de si José María Aznar, que nombró ministro de Eduardo Zaplana, debería comparecer para ofrecer algún tipo de explicación, Rajoy no ha querido pronunciarse. "Me remito a lo que ya he dicho". Poco después ha dado por concluida su intervención.

Debate del Estado de la Nación

Por otra parte, el presidente ha anunciado que en próximas fechas se pondrá en contacto con los grupos parlamentarios para proponerles celebrar el próximo mes de junio en el Congreso del Debate sobre el Estado de la Nación.

Aunque las últimas Navidades el Gobierno abrió la puerta a celebrar este debate en febrero, ante la prolongación de la crisis catalana se habló de un escenario temporal más amplio, ya el primer periodo de sesiones, que concluye el 30 de junio.

Una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso y con un presidente de la Generalitat ya investido, Rajoy ha concretado para las próximas semanas la celebración de esta cita parlamentaria. "Me gustaría celebrar el debate en junio, sobre todo después de que se han aprobado los Presupuestos en el Congreso", ha indicado, anunciando que en próximas fechas se dirigirá a los grupos políticos para informarles de sus intenciones, ya que la fecha es competencia del Gobierno, y que puedan ir preparando la cita.