Santamaría se pone a disposición de Casado, que reserva para su propio equipo la Secretaría General del PP

"Me he presentado para mi partido. Y seguiré trabajando para lo que sea mejor para mi partido". La perdedora de las primarias del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se ponía este sábado a disposición de su contrincante y nuevo presidente de los populares, Pablo Casado, nada más conocer el resultado de las votaciones del XIX Congreso del partido. Pero, decida lo que decida el líder sobre la integración de la exvicepresidenta del Gobierno, en ningún caso podrá darle la Secretaría General para equilibrar el poder del partido y evitar así el ostracismo de quienes han apoyado a la candidata durante el proceso interno.

Las normas internas del PP obligan a que ese número dos sea uno de los nombres presentados por los candidatos en sus listas para el Comite Ejecutivo y la Junta Directiva que se han sometido a votación este sábado. Casado y Santamaría han elaborado sus propias candidaturas, compuestas por dirigentes afines que les han respaldado en las últimas semanas. Y finalmente la lista elegida ha sido la del exvicesecretario, por lo que la exnúmero dos de Mariano Rajoy se queda sin opciones de llegar a la Secretaría General.

En sus primeras declaraciones tras perder la votación de los compromisarios, Santamaría ha reconocido que "los compromisarios han hablado y han votado a Casado". "Lo más importante es que, a partir de ahora, el PP sea un partido unido, fuerte, que cuide a su militancia. Yo me siento muy orgullosa y llevaré siempre en el corazón haber sido la persona que eligieron los afiliados. A ellos me deberé siempre", ha dicho emocionada. A partir de ahora, ha añadido, "a seguir trabajando".

Satisfecha de la campaña

Una vez pasado el congreso, Sáenz de Santamaría ha reconocido que tratará de descansar, algo que también ha dicho que debe hacer el nuevo presidente del PP. preguntada sobre esa posible integración en la dirección de Casado, la exvicepresidenta ha considerado que él "debe descansar y tomarse su tiempo". "Yo no voy a aceptar nada hasta que me lo propongan", ha asegurado.

A pesar del mal trago de la derrota, Santamaría ha asegurado que se lo ha pasado "muy bien" en esta campaña. "He aprendido, he estado con las bases de mi partido, he hecho la campaña que a mí me gusta, no he criticado a nadie y no he faltado a ningún compañero. Esa es mi manera de hacer las cosas en la vida y es como lo voy a seguir haciendo a partir de ahora", ha zanjado. "Ahora hay que trabajar juntos", ha concluido.