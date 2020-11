Alíev no ve "ningún sentido" en sentarse ahora a hablar con el líder armenio

Moscú, 5 nov (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, considera que "no tiene ningún sentido" sentarse a negociar en estos momentos con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, un posible arreglo del conflicto armado en Nagorno Karabaj.

El presidente azerí: "Pararemos inmediatamente la guerra si Armenia se retira"

Saber más

En una entrevista concedida a Efe por videoconferencia desde Bakú, el jefe de Estado azerbaiyano afirma que se ha reunido en muchas ocasiones con Pashinián, en el poder desde 2018, pero prácticamente todos los encuentros fueron "inútiles".

"No tiene absolutamente ningún sentido. He tenido muchas reuniones con él en los últimos dos años, pero todas fueron absolutamente inútiles y sin sentido, salvo los primeros, en los que me prometió que, si Azerbaiyán le daba tiempo después de la llamada revolución, él reforzaría su posición política en Armenia y trabajaría de manera constructiva para implementar los principios básicos" del arreglo al conflicto, señaló Alíev.

Estos principios elaborados con la ayuda de los copresidentes del Grupo de Minsk (Estados Unidos, Francia y Rusia) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) establecen, entre otros elementos, la retirada por parte de las tropas armenias de los territorios ocupados.

"Eso es lo que me dijo en los primeros meses de su liderazgo al frente de Armenia. Pero después de un año decía cosas totalmente diferentes", indicó el presidente azerbaiyano.

Pashinián afirmaba, según Alíev, que "no cedería ni un centímetro de tierra a Azerbaiyán. Que Karabaj era Armenia, que Azerbaiyán tenía que negociar con las llamadas autoridades de la cuasi entidad de Nagorno Karabaj. Hizo todo para destruir el proceso de negociación", indicó.

"Por ello en estos momentos no veo ningún sentido en reunirme con él. Nuestros ministros de Exteriores se reunieron recientemente en Ginebra y creo que este es el formato apropiado ahora para las comunicaciones" entre Bakú y Ereván, sostuvo Alíev.

En la entrevista el jefe de Estado de Azerbaiyán desde 2003 asegura que no quiere la guerra y que la parará inmediatamente si Pashinián le presenta un calendario específico y declara la retirada de sus tropas de la parte del distrito de Agdam que aún está bajo ocupación, de Kalbajar y de Lachín.

Alíev asegura que de otra forma no habrá una solución a la guerra que estalló el pasado 27 de septiembre en Nagorno Karabaj.

"No hay otra opción. No queremos seguir con las operaciones militares. Y lo he dicho muchas veces y lo repito ahora: si el primer ministro armenio, que es responsable de este derramamiento de sangre, hace personalmente esa declaración, estamos listos para parar inmediatamente" la guerra, subrayó.