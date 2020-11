Casado cree que "Podemos se está comiendo al PSOE" por el posible acuerdo presupuestario con EH Bildu

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha elevado este viernes el tono contra el Gobierno progresista tan solo 24 horas después de perder en el Congreso la votación de la enmienda a la totalidad que el PP presentó contra los Presupuestos del Ejecutivo.

El hecho de que EH Bildu votara junto a PSOE, Unidas Podemos y los socios de la investidura de Pedro Sánchez contra esa enmienda que pretendía tumbar las cuentas del Gobierno, así como el anuncio del líder de la formación independentista, Arnaldo Otegi, de que que su grupo apoyará los Presupuestos, hacen pensar a Casado de que existe un acuerdo con la coalición vasca.

A juicio del líder del PP, este supuesto pacto evidencia que "el PSOE cada vez está más influido por Podemos", y así lo ha expresado durante un encuentro con empresarios de la hostelería en Barcelona, del que el PP ha informado después enviando una declaración grabada de Casado y, por tanto, sin permitir preguntas de la prensa.

"Podemos se está comiendo al PSOE, es quien manda en el Gobierno. Es algo que la cuarta economía del euro no se lo puede permitir. No hay un solo ministro en Europa tan radical como Pablo Iglesias. No existe ningún Gobierno de coalición en Europa con un socio tan extremista como Podemos. La recuperación de la economía, la defensa de la Constitución y la dignidad histórica de España no pueden depender de un partido como Podemos", ha dicho Casado.

"Sánchez ha cruzado una línea negra"

El presidente de los populares considera que el PSOE "tiene que romper con los radicales que intentan blanquear la historia de Bildu" con ese supuesto acuerdo para unos Presupuestos "ruinosos", que para el PP recogen una "subida masiva de impuestos".

"Pedro Sánchez ha cruzado ya una línea negra, que es pactar con Bildu y hacerlo además a cambio de acercar presos con delitos de sangre, y lo que ha hecho Bildu ha sido reivindicar esa gestión, han dicho que van a venir a Madrid a romper el régimen", ha lamentado Casado, que se ha preguntado "por qué el PSOE está diciendo que es una buena noticia para la democracia que los que no han condenado 850 asesinatos ahora sean sus socios prioritarios".