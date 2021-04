Casado critica a Vox, Ayuso lo evita y Almeida llama "hipócrita" a Iglesias por irse del debate

El Partido Popular ha vuelto a evidenciar este viernes las diferencias de estrategia entre la dirección nacional de Pablo Casado y el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, en la campaña de las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo. En este caso, las diferencias se han dado a raíz de las amenazas sufridas ayer por el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y las reticencias de Vox a condenar esas amenazas.

Monasterio se niega a condenar las amenazas a Iglesias en el debate de la SER y este abandona el estudio

Saber más

Esta actitud de la extrema derecha –a la que según la mayoría de las encuestas el PP necesitará el 4M para poder mantener la Comunidad de Madrid– ha provocado la suspensión del debate de candidatos de la SER de este mismo viernes antes de que finalizara, después de que en un primer momento Iglesias abandonara el mismo por el rechazo de Monasterio a condenar las amenazas, un gesto al que se sumaron después los candidatos de PSOE y Más Madrid, Ángel Gabilondo y Mónica García, respectivamente, que también anunciaron su intención de marcharse.

Desde la candidatura de Ayuso guardan silencio y se remiten a las palabras del presidente del partido y el alcalde de Madrid. Casado ha rechazado este viernes "sin matices" las cartas amenazantes y las balas recibidas por Marlaska, Iglesias y Gámez, porque "no condenar este tipo de agresiones es muy grave". En declaraciones a los medios tras visitar las casetas de la Cuesta de Moyano, Casado ha pedido diferenciar "la acción política" de lo que son ataques "personales". "Yo tengo grandes diferencias con Iglesias en estos años, pero en los temas personales nos hemos podido comprender y compartir momentos complicados", ha señalado.

A renglón seguido, el líder del PP ha pedido que la Fiscalía investigue la procedencia de esas cartas y que actúe "con severidad" contra los responsables. "Y lo digo desde un partido que ha sufrido este tipo de cartas cuando a veces precedían al asesinato de ETA, cuando seguía matando en España", ha recordado. Así, Casado ha señalado que su partido' también ha "sufrido en Catalunya este tipo de cartas o pintadas en buzones y coches particulares por parte de totalitarios". Con todo, en su opinión no se puede "hacer ningún tipo de matización" ante amenazas que merecen una "condena rotunda" al intentar "coartar" la libertad de expresión en democracia.

Almeida critica a Unidas Podemos

Al ser preguntado por el tuit que el PP madrileño ha publicado tras el debate electoral en la Cadena SER que ha abandonado Iglesias después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, dudase de las cartas amenazantes –"Iglesias, cierra al salir. 4 de mayo" decía ese tuit, que después ha sido borrado a los pocos minutos–, Casado ha querido afear la actitud de Vox. "Desconozco lo del tuit, probablemente se ha puesto eso para decir que en los debates es bueno estar y cuando se han enterado de la razón, imagino que lo habrán borrado, porque creo que no condenar este tipo de agresiones personales es muy grave", ha zanjado.

Almeida, por su parte, ha cargado contra Pablo Iglesias por abandonar el debate, un acto que ha tildado de “hipócrita”. El alcalde de Madrid ha asegurado además que el candidato de Unidas Podemos no condena siempre la violencia cuando esta se ha producido contra dirigentes de las derechas. "No es un pero, es una petición a Podemos, no puede ser que cuando te pase a ti sea enormemente grave, que lo es, y cuando le afecta a los demás lo ampares y lo utilices políticamente", ha asegurado Almeida en declaraciones a la prensa.

"Me parece que por un lado Rocío Monasterio debería condenarlo, porque ella es consciente de lo que le ha pasado en Vallecas, y lo que le ha pasado a Pablo Iglesias insisto, es un ejercicio de hipocresía y cinismo, porque no nos puede exigir a los demás que condenemos que condenamos, y cuando le corresponda a él y su ideología emite todo tipo de justificaciones. Por tanto, que se levante de la mesa por parte de Vox, me parece un ejercicio de hipocresía", ha defendido el alcalde de Madrid.

La presidenta de El equipo de Ayuso se ha limitado a señalar que se remiten a las palabras de Casado y Almeida. "El partido ya ha hablado, lo han hecho Casado y Almeida".

A raíz de lo ocurrido este viernes en la SER, Unidas Podemos y Más Madrid ya han asegurado que no volverán a acudir a ningún debate en el que esté presente Monasterio, por lo que han quedado en el aire el resto de citas televisivas que había programadas para que los aspirantes a gobernar en la Puerta del Sol confrontaran sus propuestas. La Sexta tenía todo preparado para su emisión el próximo lunes mientras el debate en Televisión Española estaba fijado para el jueves.