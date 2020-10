Cs cree que a Echenique le ha "sentado mal" que los Presupuestos no incluyan las subidas impositivas que quería Podemos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos considera que el ataque que le ha dirigido este miércoles el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se debe a que le ha "sentado mal" que, tras las peticiones de Cs, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 no incluya las subidas impositivas que quería el partido morado.

Echenique se ha burlado de la estrategia de la formación naranja en materia presupuestaria al señalar que hace unas semanas se marcaba el objetivo de reducir la influencia de Podemos en las cuentas públicas y hoy, en cambio, les sirven "un plato de presupuestos escrito por PSOE y Unidas Podemos" y "dicen ¡qué ricos!" y "se los van a comer con patatas" porque "están desesperados por soltarse del mordisco de VOX".

Cs ha afirmado este miércoles que el Gobierno ha atendido las peticiones que le trasladó para que fueran tenidas en cuenta en el proyecto de Presupuestos y, por tanto, se sentará a negociarlos y respaldará su tramitación parlamentaria en la primera de sus votaciones, la de totalidad.

Concretamente, asegura que ha limitado el incremento de varios tributos y que tiene el compromiso del Ejecutivo de que no habrá un aumento del impuesto al diésel el próximo año porque esta medida se eliminará del proyecto de ley a través de una enmienda. Y precisamente esto es lo que, según la portavoz económica de Ciudadanos en el Congreso, María Muñoz, incomoda a Echenique.

"TE RECUERDO LO QUE TE VAS A COMER TÚ"

"Pablo, cómo te ha sentado de mal no subir el 15% en Sociedades, no subir el IVA a educación y sanidad privada, no subir el IRPF a clases medias y el compromiso de eliminar el 'dieselazo'", ha dicho en un mensaje en su cuenta de Twitter. "Por cierto, ¿qué tal se digiere la mayor subida presupuestaria a la Casa Real en una década?", ha preguntado al portavoz parlamentario de Podemos.

En el mismo sentido se ha pronunciado la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid y miembro de la Ejecutiva de Cs, Marta Rivera. "Hablando de comer, Echenique, te recuerdo lo que te vas a tener que comer tú. Deja para el final lo de que no se sube el IVA de la educación concertada, para saborearlo mejor", ha escrito.

También Guillermo Díaz, diputado en el Congreso y dirigente de la formación naranja, ha comentado el mensaje de Echenique. "Excusa no pedida...", ha apuntado en alusión a la locución latina que se traduce como "excusa no pedida, acusación manifiesta".