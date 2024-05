Feijóo critica los fondos Next Generation: “Han conseguido endeudar a los europeos en 750.000 millones”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este viernes contra los Fondos Next Generation de la Unión Europea de los que presume el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Esos fondos son deuda de los europeos”, ha sostenido durante un acto de campaña en Elche (Alicante). Y ha continuado: “Hay algunos políticos que vienen aquí que dicen que han conseguido los Next Generation. No, no, lo que has conseguido es endeudar a los europeos en 750.000 millones de euros”. “Ese no es un buen político”, ha zanjado.

Feijóo ha reiterado, como ya hiciera ayer en el acto de apertura de campaña, que Europa está “en declive”. Una situación que ha achacado a la “burocracia” y a las “normas” que reducen la “competitividad” de las empresas. El líder del PP ha señalado directamente a las instituciones comunitarias, a cuyo frente está la Comisión Europea que preside su compañera de partido, la alemana Ursula von der Leyen. De hecho, volverá a ser la candidata del PPE a presidir el Ejecutivo comunitario.

Feijóo ha pronunciado su crítica a los fondos Next Generation, puestos en marcha tras el crack económico provocado por la pandemia del coronavirus, en el mismo discurso en el que ha reclamado “más fondos europeos y gestionados de forma eficiente”. “Tenemos que volver a reindustrializar Europa. La fábrica del mundo no puede ser China”, ha dicho. “Tenemos que fabricar productos. Tenemos sectores tradicionales con una calidad inigualable. Hemos de volver a la industria. Hemos de despolitizar la gestión y las ayudas”, ha sostenido.

El líder del PP ha trufado así su discurso en el primer día de campaña oficial de mensajes favorables y contrarios a la UE. “No podemos entregar a los funcionarios de la Unión Europea nuestro futuro”, ha dicho. “No me regule y me diga usted qué es lo que tengo que hacer sin que usted sepa nada de lo que estoy haciendo”, ha añadido, para reclamar “menos burocracia” y “simplificación”. “Hay gente que escribe las normas que solo las entiende el que la escribe y es incapaz de explicarlas a los demás”, ha asegurado ante representantes de diferentes sectores empresariales alicantinos.

Feijóo ha proseguido: “Hay gente que regula, regula, regula y regula, y ni siquiera se a

cuerda de que lo ha regulado. Queridos amigos, simplificar la regulación es una propuesta muy fácil. Cada regla nueva de la Unión Europea derogue usted dos“. El líder del PP ha concluido: ”Y a ver si nos aclaramos exactamente qué es lo que tenemos que cumplir y a ver si ustedes no me regulan“.

El líder del PP ha planteado que “hay otras regiones en el mundo que están sacando mucha diferencia” a Europa, “que están superando en innovación, en vanguardia en productos, en competitividad, en productividad a Europa”. Eso sí, Feijóo ha sostenido inmediatamente que “Europa ha sido un éxito sin precedentes en el mundo” .

Contra la transición ecológica

Feijóo ha defendido que el 9 de junio los españoles hagan “un balance de lo que ha hecho Europa en los últimos cinco años”, en los que ha estado Von der Leyen al frente de la Comisión, como “oportunidad para cambiar el ritmo de las cosas que no” se han “hecho bien”.

“Hemos de reconocer que nos estamos empezando a quedar un poco atrás en el mundo competitivo y global en el que vivimos, que no podemos asumir las falsas disyuntivas de las que algunos nos quieren arrastrar”, ha apuntado el líder del PP.

“La transición energética no puede suponer decrecimiento económico”, ha dicho tajante. “No puede suponer el castigo a los trabajadores, castigando a sus lugares de trabajo. No puede suponer el rechazo a los proyectos de desarrollo ni la asfixia a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores”, ha añadido. En su opinión, “ha de suponer una oportunidad para abaratar los costes de la energía”.

“Estamos trabajando y compitiendo con naciones de más de mil millones de habitantes. Tres veces Europa”, ha sostenido. “Estamos compitiendo con lugares del mundo con unas reglas absolutamente distintas a las nuestras, con unas condiciones higiénico sanitarias que nada tienen que ver con nuestros estándares de calidad, que son los mejores del mundo. Estamos compitiendo con lugares donde la Seguridad social no existe, donde la sanidad pública no existe”, ha añadido.

Feijóo ha aprovechado para arremeter contra la candidata del PSOE, la todavía vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien en las quinielas aparece como futura vicepresidenta de la Comisión. “Es toda una declaración en contra de la agricultura, de la ganadería, de la industria, de la pesca y del agua”, ha dicho. “El señor Sánchez y su ministra han sido los políticos más lesivos para el campo y para la industria y para el agua en España”, ha añadido.

“Creen en el decrecimiento creen en gestionar el declive, creen en la economía mediocre”, ha apuntado. “Preocúpese usted de que los agricultores, los ganaderos y los pescadores españoles compiten en igualdad de condiciones de productos de terceros países. Y no con las manos atadas a la espalda”, ha añadido.

Feijóo ha apuntado que Europa va “a la decadencia, a la desertización” por no invertir en agricultura. “Que el campo no se abandone. Eso sí que es parar los incendios forestales, que la industria forestal sea competitiva y que la gente pueda vivir de la madera”.