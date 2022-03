Feijóo ignora la petición de “unidad” de Sánchez y descarga la posición del PP en el grupo parlamentario

El PP mantiene la incertidumbre sobre si apoyará o no en el Congreso el real decreto ley que recoge las medidas anticrisis aprobadas este martes por el Consejo de Ministros. Ni la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, durante el debate por la crisis de Ucrania que se ha celebrado este miércoles en la Cámara Baja, ni el presidente virtual del partido, Alberto Núñez Feijóo, han querido marcar una posición. El futuro líder del partido, de hecho, ha descargado la responsabilidad en Gamarra. “El grupo del PP ha manifestado la opinión del grupo”, ha dicho. Y se ha desligado a la vez del discurso de la también coordinadora general del partido: “Ahí está recogido el alcance y contenido de la posición del grupo parlamentario”.

Feijóo ha criticado la política económica del Ejecutivo este miércoles en una rueda de prensa en Pontevedra. “Es muy mala noticia para familias, trabajadores y empresas una inflación que bordea el 10%”, ha dicho, para tildar de “dramática” la situación. “Algo no funciona”, ha dicho. “Las políticas económicas de este Gobierno no funcionan”, ha concretado. “O se enmienda, se cambia de forma intensa, o podemos plantear parches y no solventar el problema”, ha asegurado.

Al presidente gallego le han preguntado si en este escenario considera posible atender a la petición de “unidad” en la respuesta a la crisis económica que ha lanzado Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso. Su respuesta ha situado la responsabilidad de la respuesta en Cuca Gamarra. “El grupo del PP ha manifestado la opinión del grupo. Ahí está recogido el alcance y contenido de la posición del grupo parlamentario”, ha contestado.

Feijóo no ha respondido cuál será la posición de voto del PP cuando el Congreso tenga que convalidar el real decreto ley aprobado el martes por el Gobierno. Un hecho que ocurrirá cuando él ya sea presidente del partido. El dirigente ha reiterado sus críticas al Ejecutivo. “Intentar pactar decisiones que ya están en el BOE es impropio”, ha planteado. “Los pactos se hacen para elaborar los acuerdos, no para imponer los acuerdos”, ha insistido. Feijóo ha apuntado que “a pesar de todo” el partido va “a estudiar con todo detalle lo publicado en el BOE”. Y ha concluido: “El PP como partido de Estado sabe la solución límite que vivimos, espero que el Gobierno cambie su política económica y de gasto. Podremos hablar”.

El futuro líder de la oposición, que no podrá debatir con Pedro Sánchez en el Congreso, ha planteado así que el Gobierno debe modificar su política para poder contar con el respaldo del PP. Pero sin decir expresamente qué va a hacer con la convalidación concreta del real decreto ley publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

¿Y qué ha dicho el grupo parlamentario en el que ha descargado la responsabilidad Feijóo? Nada concreto. La frase más contundente en los dos turnos de Gamarra han llegado en la réplica. “Si vemos que las respuestas no son las necesarias, no son rápidas ni eficaces, no le podemos acompañar”, ha concluido.

“Usted quiere que le digamos 'sí' a lo que hace sin analizar las medidas, está acostumbrando al 'esto son lentejas”, ha apuntado. “Pero podemos proponer medidas en otra dirección para que el país funcione”, ha añadido, para concluir que “si quiere iniciativas para corregir” el rumbo de la política económica “aquí estamos”.

En el turno previo, Sánchez había criticado al PP porque “no han tenido a bien presentar ni tan siquiera una sola propuesta”. “Tengo la esperanza de que. como todavía no nos ha dicho que va a votar en contra, puedan convalidar con sus votos este decreto ley”, ha añadido.

La indefinición del PP llega con el real decreto ley ya publicado en el BOE y un día después de que Feijóo anuncie una “Oficina del Presidente” formado “al margen del partido” y “paralela a la estructura” orgánica. Un consejo de asesores del que nadie sabía nada en la dirección y que se convierte en el primer anuncio formal de Feijóo desde que asumiera el liderazgo de facto del PP hace ya más de un mes.