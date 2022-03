Sánchez reclama al Congreso la “inteligencia” y la “unidad” frente a la guerra que no hubo en la pandemia

Los anuncios ya estaban hechos y Pedro Sánchez ha aprovechado su comparecencia en el Congreso para reclamar “unidad” e “inteligencia” a los grupos para acometer “soluciones extraordinarias” que permitan hacer frente a la crisis que se avecina por la guerra en Ucrania y que ya ha dado sus primeros síntomas con un incremento histórico de la inflación. El presidente se ha referido a ese 9,8% como un “mal dato”, pero se ha mostrado convencido de que el plan de choque de respuesta a los efectos económicos de la guerra y el tope al precio del gas va “a permitir doblegar la curva de la inflación y estabilizar el coste de vida”. “Nosotros ya decidimos en la pandemia y nos reafirmamos ante la guerra: decidimos responder con justicia, con determinación y con la mayor unidad posible”, ha expresado el presidente en lo que Moncloa quería que fuera un alegato para buscar el consenso de los grupos políticos que no ha tenido en la gestión de la crisis sanitaria.

“¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos? ¿Qué más tiene que suceder para dejar de lado las rencillas y los sectarismos y sumar fuerzas?”, se ha preguntado de nuevo Sánchez en la tribuna, donde ha expuesto los principales rasgos del plan de choque frente a la guerra antes de insistir en que se trata de un documento “abierto” a las aportaciones de los agentes sociales, las comunidades o los partidos, y “dinámico” en el sentido de que se irá actualizando en función del devenir de la invasión rusa de Ucrania. No obstante, la voluntad de Moncloa es que no haya cambios en el decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó este martes, a pesar de que los socios de la coalición lo ven “insuficiente”. El presidente ha asegurado que “no dudarán en actuar” en el caso de que el conflicto bélico se alargue.

“No podemos perdernos en debates menores y en rencillas estériles”, ha reiterado el socialista, que ha reprendido a la Cámara, sin citar a ningún grupo en concreto pero en un mensaje velado al PP, por no haber encarado la pandemia con el “consenso que hubiera sido deseable”. “Por una vez, si solicito algo es unión; es apoyo. No me parece que pedir apoyo y unidad en medio de una pandemia y una guerra en Europa sea demasiado pedir”, ha implorado. “Vamos a trasladar un mensaje de rotunda unidad frente a las consecuencias de la guerra”, ha repetido.

Más allá de las medidas, que van desde bonificar los combustibles hasta aumentar en un 15% el Ingreso Mínimo Vital, Sánchez ha asegurado que España y la UE tendrán que extraer lecciones de la guerra en referencia al aumento del gasto militar y del refuerzo de las capacidades en materia de seguridad y Defensa. No obstante, ha tratado de calmar a sus socios al asegurar que el aumento del gasto en esa materia no será “súbito” sino “progresivo” hasta alcanzar el 2% del PIB que se comprometió con la OTAN. En ese sentido, ha asegurado que España tiene prioridades en materia social.

También ha aprovechado para defender el envío de armamento a Ucrania, que fue cuestionado por sus aliados. “Visto en perspectiva resulta superflua cualquier distinción entre armamento defensivo y armamento ofensivo: ante cualquier agresión todo armamento es defensivo. España suministra a la resistencia y a los militares ucranios armas para su legítima defensa porque están siendo agredidos”, ha defendido.

El PSOE rechazó que Sánchez acudiera al Congreso a explicar el viraje histórico en la posición respecto al Sáhara, que reclamaban todos los grupos, y subsumió el asunto en la comparecencia dedicada al Consejo Europeo y para presentar el plan de respuesta a la guerra. El presidente ha dicho que no se trata de un giro sino que “hay que hablar de un paso más” respecto a la bienvenida que le dio en 2008 José Luis Rodríguez Zapatero a la propuesta de Marruecos de autonomía del Sáhara. “Se trata de un posicionamiento más claro, pero no es nuevo”, ha asegurado.

Sánchez ha asumido en primera persona la posición respecto al Sáhara que le ha costado la reprimenda de todo el arco parlamentario. “No resto importancia a la decisión que hemos tomado ahora. La he tomado con plena voluntad de dar un paso adelante”, ha afirmado el presidente, que ha asegurado que el asunto siempre ha tenido una “enorme complejidad” que ha reclamado a los grupos que tengan en consideración. “Hemos reafirmado y profundizado nuestra posición precisamente ahora porque se acaba de abrir una nueva ventana de oportunidad”, ha dicho por la presencia de un nuevo enviado especial de la ONU. También se ha referido a la posición que previamente habían adoptado EEUU y otros países europeos. En todo caso, ha asegurado que España seguirá brindando ayuda al pueblo saharaui y ha apostado por una solución al conflicto “mutuamente aceptable” por las partes, a pesar de que el Gobierno ha tomado partido por Rabat al referirse a su propuesta como la base “más seria, realista y creíble” para resolverlo.