El Gobierno descarta el envío de tropas a Ucrania tras la invasión de Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró en una entrevista en La Sexta este jueves que "no está previsto de ninguna manera" que de desplieguen militares en el país. Tampoco por parte de la OTAN: "Es una alianza defensiva, en absoluto agresiva". "No va a haber tropas en Ucrania porque no las puede haber", ha sentenciado en TVE la titular de Defensa, Margarita Robles, que ha explicado que al no formar parte de la alianza atlántica no opera el artículo 5 del tratado que supone que "la agresión a un Estado se considera una agresión a todos los miembros de la alianza". "No va a haber tropas de la OTAN en Ucrania", ha zanjado. Albares, por su parte, no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que otras potencias sí envíen militares. "No puedo hablar en nombre del Gobierno de EEUU y Reino Unido", ha respondido en Antena 3.

Lo que han dejado claro los titulares de Exteriores y Defensa es que "se van a tomar todas las medidas para reforzar el flanco este y la seguridad de la OTAN" con el objetivo de que "las fronteras de la OTAN" en el este estén "perfectamente" protegidas. "Se va a reforzar cualquier posibilidad de agresión a los países de OTAN", ha señalado Robles, que ha precisado que las tropas en ese caso tendrán "carácter estabilizador y defensivo". España ya ha reforzado con cazas y buques su presencia en el Mar Negro. Este viernes se reúnen los jefes de Gobierno de la alianza atlántica para abordar la situación en Ucrania ante la invasión rusa.

"Si algo ha podido comprobar Putin es que pretendía dividir a la UE y a la OTAN y no lo ha conseguido", ha dicho la ministra de Defensa sobre la estrategia que ha llevado a cabo en las últimas semanas el presidente ruso: "La firmeza y la unidad es total". "El objetivo último de Putin es derrocar al Gobierno de un país legítimamente elegido", ha advertido Albares cuando las tropas rusas estaban a punto de entrar en Kiev.

Pedro Sánchez expresó este jueves el compromiso para "socorrer a Ucrania desde la UE con ayuda financiera, con inversiones para proteger el bienestar del pueblo de Ucrania y con material sanitario". En el apartado de ayuda humanitaria, el titular de Exteriores ha explicado que se proveerá a Ucrania de "material defensivo", como chalecos antibalas para proteger a la población o dispositivos antiminas.

En el Gobierno están convencidos de que las sanciones que está imponiendo la UE son una herramienta suficiente contra Vladimir Putin. El presidente defendió que es la forma "más efectiva de trabajar por la legalidad internacional es sancionar su violación". "Los líderes de la UE han decidido imponer sanciones financieras como nunca se ha visto en la historia de la humanidad", ha afirmado Albares: "Esto no le va a salir gratis a Putin". El ministro ha recordado que este jueves, antes de que estuvieran en marcha las sanciones y con la sola posibilidad de su imposición, cayeron "la Bolsa rusa y el rublo como nunca en su historia" y se "disparó" su capacidad de endeudamiento.

Sale la embajadora: "No se dan condiciones de seguridad"

Pero en el Ejecutivo son conscientes de que la situación va a suponer un desgaste económico para el resto de países por lo que "se van a tomar medidas compensatorias", según ha explicado Albares en la Cope, "como se ha hecho con los fondos de recuperación durante el COVID-19". La intención es ayudar "a los sectores más afectados". "Nos estamos coordinando con nuestros aliados no europeos para que las sanciones que tomamos unos no afeten a los otros", ha dicho en referencia a EEUU y Reino Unido.

"El coste que puedan tener las sanciones para los sectores económicos europeos no son nada comparable con el coste que podria tener la inacción", ha afirmado.

Albares también ha confirmado la salida de la embajadora española en Kiev este viernes porque "no se dan las condiciones mínimas de seguridad". La marcha se ha llevado a cabo en un convoy junto a otros 100 españoles que se suman a las cerca de 150 que abandonaron el país este jueves y ha explicado que quedan alrededor de un centenera que han optado por quedarse: "Su vida esta muy enraizada. La mayoría son dobles nacionales y han preferido no abandonar".

Robles ha explicado que se ha reforzado con GEOS la seguridad de la embajada española, donde permanecen ocho personas.