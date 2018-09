La justicia belga rechaza la extradición del rapero Valtònyc a España

La justicia belga ha rechazado la entrega a España del rapero Josep Miguel Arenas, Valtònyc, a España, según han confirmado fuentes de la defensa a eldiario.es. El cantante había sido condenado en la Audiencia Nacional a tres años de prisión por enaltecer el terrorismo e injuriar al rey en las letras de sus canciones.

"Es muy triste tener que buscar justicia fuera de casa, pero aquí estoy para hacer de mi caso una bandera por la libertad de expresión", ha afirmado Valtònyc poco después de conocer la decisión del tribunal de Gante encargado del caso.

El rapero ha confirmado, además, que llevará su condena al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo: "Intentaremos crear un precedente. Se demostrará que en España no hay libertad, no sólo para votar, sino que tampoco hay libertad de expresión. A ver si los jueces espabilan y se aplica una justicia europea del siglo XXI y no una justicia franquista".

También ha rechazado que haya injuriado a la corona: "La corona se ha injuriado a sí misma en todo momento. Yo no soy enemigo de la corona, a lo mejor el rey sí que es un enemigo de ella".

En Bélgica desde junio

El rapero balear acudió a una primera vista el pasado 3 de septiembre en la cual el magistrado encargado del caso escuchó a las partes y anunció que tomaría una decisión en dos semanas.

El cantante se mostró entonces convencido de que no se producirá la extradición por los delitos más graves -enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona- porque "no existe la doble incriminación", es decir, que los hechos estén tipificados como delito en el Código Penal de ambos países, tal y como aseguró a su salida de un tribunal de primera instancia de Gante.

El mallorquín, que se encuentra en Bélgica desde junio, fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, una sentencia posteriormente confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La Audiencia Nacional emitió a finales de mayo una orden nacional, europea e internacional de búsqueda y captura contra Valtonyc después de que abandonara el territorio español para evitar su ingreso en prisión justo un día antes de que expirara el plazo para entrar voluntariamente a la cárcel.