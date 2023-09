Última hora de la segunda votación de la investidura de Feijóo, en directo

08:57 h

El líder del PSC, Salvador Illa, ha defendido este viernes que “conviene pensar antes en el bien común que en los intereses propios de una formación” después de que ERC y Junts acordasen ayer exigir al Gobierno “trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum”. Por ello, ha pedido “generosidad” porque está “en juego la convivencia”.

En la misma línea de lo manifestado por el PSOE este jueves en un comunicado, Illa ha insistido en una entrevista en la Cadena SER que el camino que están dispuestos a explorar es “el del diálogo y la convivencia” siempre dentro del marco de la Constitución, con “unos resultados muy positivos y avalados por la ciudadanía” en las pasadas elecciones. “Por el camino de ahondar en la ruptura nunca ha habido posibilidades”, ha reiterado.

El líder del PSC sí se ha mostrado dispuesto a “explorar una evolución coherente” de las políticas de Sánchez “dentro de la Constitución”, aunque ha rechazado responder sobre si eso incluye la amnistía. Precisamente el Ayuntamiento de Barcelona celebrará este viernes el primer pleno del curso político, en el que se presentarán dos proposiciones sobre la amnistía: una conjunta de Junts y ERC que pide apoyar una ley de amnistía, y otra del PP, que busca rechazarla.

La proposición de Junts y ERC se aprobará con el voto favorable de BComú y los votos en contra del PSC, el PP y Vox, después de que este jueves por la tarde los socialistas hayan anunciado que no apoyarán ninguna de las proposiciones sobre la amnistía. Sin embargo, sí votarán a favor de su iniciativa que busca apoyar el diálogo y la convivencia (sin nombrar la amnistía), mientras que la de los 'populares' no prosperará al contar únicamente con sus votos, a la espera de conocer también el voto de Vox, que no ha concretado.