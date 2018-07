Casillas y la Luna: la polémica imparable

"Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad". Es la frase que el astronauta Neil A. Armstrong pronunció el 21 de julio de 1969 cuando descendió del Apolo 11 para pisar la superficie lunar. Sin embargo, Iker Casillas no se lo cree.

Así lo ha asegurado en un tuit en el que recupera el "supuesto" aniversario de la llegada del hombre a la Luna: "¿Creéis que se pisó? ¡Yo no!", sostiene el futbolista.

El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos... discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que se pisó? Yo no! — Iker Casillas (@IkerCasillas) 23 de julio de 2018

El paseo lunar se emitió en directo y los espectadores pudieron ver desde casa un hito que marcó un antes y un después en la historia de la NASA. Sin embargo, hay quien señala que es mentira. Algunas teorías de la conspiración señalan que la llegada del hombre a la Luna fue un montaje, una película que, algunos llegan a afirmar, se rodó en un estudio bajo la dirección de Stanley Kubrick.

A pesar de que esté sobradamente comprobado, muchos escépticos cuestionan las imágenes por el hecho de que la bandera que clava Armstrong se mueve en ausencia de atmósfera y, por tanto, viento. También porque la huella que dejó el astronauta no se correspondiera con las características del terreno, que en las fotos no se vean las estrellas o que no haya ningún cráter bajo el módulo de descenso que alunizó.

En el viaje del Apolo 11, la tripulación instaló unos dispositivos destinados a detectar movimientos téctonicos en las placas del satélite terrestre. Estos aparatos todavía funcionan. Gracias a ellos, recoge la BBC, en 2011 se captaron las señales de un sismo que ocurrió casi en el centro de la Luna. Además, los astronautas instalaron una serie de reflectores. Con un láser enviado desde nuestro planeta y su reflejo, la NASA es capaz de calcular la distancia entre la Tierra y el cuerpo lunar. Además, el equipo del Apolo 11 trajo consigo 380 kilos de roca lunar para su análisis.

Las redes no han tardado en criticar la postura del exfutbolista del Real Madrid, lo que ha llevado a que este publique un vídeo con fallos suyos como portero a modo de disculpas: "Detrás de cada uno de nosotros hay una persona. Que levante la mano quien no haya fallado alguna vez. Aprender de nuestros errores nos hará más fuertes y aceptarlos más humanos #yotambiénfallo", ha compartido Casillas en su cuenta de Twitter.

Detrás de cada uno de nosotros, hay una persona. Que levante la mano quien no haya fallado alguna vez. Aprender de nuestros errores nos hará más fuertes y aceptarlos más humanos. #yotambienfallo pic.twitter.com/jwLOdicfTh — Iker Casillas (@IkerCasillas) 24 de julio de 2018

